AI eコマース製品ビデオジェネレーター: AIで売上を向上
スクリプトからのテキストを活用して、製品発売のための見事な製品紹介ビデオを迅速に作成し、効率的なコンテンツ生成を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンライン小売業者のマーケティングマネージャーをターゲットにした、45秒の洗練された製品紹介ビデオを開発し、製品の特徴を高精細なビジュアルでデモンストレーションし、洗練された落ち着いたナレーションを提供します。HeyGenの「AIアバター」を利用して、潜在的な顧客に響くパーソナライズされたコンテンツ体験を確保し、主要な販売ポイントを伝えましょう。
エンゲージメントを高めることを目指すeコマース起業家向けに、60秒のソーシャルメディア広告を制作し、親しみやすく共感を呼ぶトーンと軽快で人気のある音楽トラックを用いたストーリーテリングアプローチを採用します。HeyGenの「字幕/キャプション」を組み込んでアクセシビリティを確保し、AI UGCビデオがどのようにして本物の顧客の関心を引きつけるかを効果的に示します。
デジタルマーケターが必要とする迅速で注目を集めるハイライトを提供するために、15秒の簡潔な製品ビデオを作成し、テンポの速いビジュアルリッチなカットと太字のテキストオーバーレイを特徴とし、エネルギッシュで短い音楽ジングルをバックに流します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたフォトリアリスティックな出力を確保し、短時間で最大のインパクトを与えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはeコマースの製品ビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI eコマース製品ビデオジェネレーターとして機能し、迅速な作成ワークフローを可能にします。ユーザーはAIによる自動生成スクリプトと多様なビデオテンプレートを活用して、顧客に響く魅力的な製品紹介ビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはAIアバターを使ってパーソナライズされた製品紹介ビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターを使用して、製品紹介ビデオのためのパーソナライズされたコンテンツを生成することができます。この機能により、フォトリアリスティックな出力が保証され、ビデオコンテンツがより魅力的で視聴者に合わせたものになります。
HeyGenをソーシャルメディア広告に使用する利点は何ですか？
HeyGenは、魅力的なソーシャルメディア広告の制作を効率化する効果的なAIビデオジェネレーターです。迅速な作成ワークフローとカスタマイズしやすい機能により、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適なAI UGCビデオコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenで生成された製品ビデオはどの程度カスタマイズ可能ですか？
HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供し、ブランドに合わせたシネマティックな製品ビデオを作成できます。ビデオテンプレートを簡単に適応させ、ブランドコントロールを組み込み、特定の製品説明を統合して、洗練された最終出力を実現できます。