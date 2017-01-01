魅力的なコースのためのAI Eラーニングビデオジェネレーター

スクリプトからビデオへの変換機能を使用して、トレーニングビデオを作成し、L&Dチームに最適です。

忙しいL&Dチーム向けに、HeyGenを使ってどれだけ迅速に効果的なトレーニングビデオを作成できるかを紹介する、30秒の魅力的なビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、そして魅力的であり、重要なポイント間のスムーズなトランジションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を使ってスクリプトを洗練されたビデオに変えるシームレスなプロセスを強調する、明るくフレンドリーなAIのナレーションが付いています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンラインコースクリエイター向けに、HeyGenの力を示す45秒の教育ビデオを作成してください。このビデオは明るく、イラスト的で、招待するようなビジュアルスタイルを持ち、カスタムビジュアルを強調し、落ち着いた、明瞭でリアルなAIの声でサポートされ、HeyGenのAIアバターを利用して複雑な情報を親しみやすく提示し、教育ビデオメーカーとしての地位を確立します。
サンプルプロンプト2
マーケティングプロフェッショナルを対象とした、HeyGenが高品質な指導コンテンツの作成をどのように簡素化するかを説明する60秒のプロフェッショナルな説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練され、ダイナミックでプロフェッショナルであり、複雑な概念を効果的に簡素化し、権威ある情報豊富なAIのナレーションと組み合わせ、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して制作を開始し、魅力的な説明ビデオのための多用途なツールとしての地位を確立します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターを対象とした、30秒のテンポの速いプロモーションビデオを想像してください。彼らがどれだけ簡単に書かれたスクリプトを魅力的な教育ビデオに変換できるかを示します。ビジュアルスタイルは視覚的に豊かで、ダイナミックなメディアを使った効率的なコンテンツ変換を示し、エネルギッシュで説得力のあるAIの声が視聴者を導き、自動生成された字幕/キャプションがアクセシビリティとリーチを向上させ、クリエイターがスクリプトから前例のない簡単さでビデオを作成できるようにします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI Eラーニングビデオジェネレーターの仕組み

AI Eラーニングビデオジェネレーターを使用して、教育コンテンツを魅力的なビデオに簡単に変換し、スクリプトから最終エクスポートまでの制作を効率化します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成する
まず、Eラーニングコンテンツの概要を作成します。テキストを貼り付けると、AI Eラーニングビデオジェネレーターがスクリプトからビデオへの変換機能を使用して、あなたの言葉をビジュアルストーリーボードに変換し、教育ビデオの基盤を設定します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
画面上のプレゼンターとして機能する多様なAIアバターから選択します。これらのAIアバタージェネレーターは、カメラや俳優を必要とせずに、教育ビデオに人間味を加えます。
3
Step 3
ビジュアルをカスタマイズし、オーディオを強化する
背景をカスタマイズし、統合ライブラリからメディアを追加し、リアルなAIの声でオーディオを強化してビデオを洗練させます。字幕/キャプション機能を利用して、すべての学習者に対するアクセシビリティと理解を向上させます。
4
Step 4
Eラーニングビデオをエクスポートする
Eラーニングビデオが完成したら、希望のアスペクト比と品質を選択して最終化します。高解像度の教育ビデオをエクスポートし、あらゆるプラットフォームで視聴者と共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングの効果を向上させる

AIを活用したビデオを利用して、すべてのトレーニングプログラムで学習者のエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは教育コンテンツのクリエイティブなビデオ制作をどのように向上させますか？

HeyGenは強力なAI Eラーニングビデオジェネレーターとして、魅力的な教育ビデオを簡単に作成する力を提供します。AIアバター、多様なテンプレート、クリエイティブなアセットを活用して、スクリプトを洗練されたプロフェッショナルなコンテンツに変換します。

HeyGenでAIビジュアルやアバターをブランディング目的でカスタマイズできますか？

はい、HeyGenではAIビジュアルやアバターを完全にカスタマイズでき、ブランドの独自のスタイルを簡単に統合できます。バーチャルプレゼンターやコンテンツをパーソナライズして、ブランドに完全に一致させ、記憶に残るプロフェッショナルなビデオを作成できます。

HeyGenはテキストスクリプトをビデオに変換するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはAIを活用したテキストからビデオへの作成に優れており、スクリプトを入力するだけでリアルなAIの声でビデオを作成できます。プラットフォームは自動的に字幕も生成し、コンテンツがアクセスしやすくプロフェッショナルであることを保証します。

HeyGenは教育以外のさまざまな種類の魅力的なビデオコンテンツの生成に適していますか？

もちろんです。HeyGenは多用途なAIビデオジェネレーターで、説明ビデオからトレーニングビデオ、教育コンテンツまで、さまざまな魅力的なビデオコンテンツを作成するのに最適です。1000以上のカスタムビデオテンプレートのライブラリを持ち、どんな目的にも高品質なビデオを簡単にカスタマイズして制作できます。