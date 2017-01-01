忙しいL&Dチーム向けに、HeyGenを使ってどれだけ迅速に効果的なトレーニングビデオを作成できるかを紹介する、30秒の魅力的なビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、そして魅力的であり、重要なポイント間のスムーズなトランジションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を使ってスクリプトを洗練されたビデオに変えるシームレスなプロセスを強調する、明るくフレンドリーなAIのナレーションが付いています。

ビデオを生成