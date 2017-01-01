AI eコマースビデオジェネレーターで魅力的な製品ビデオを作成
AIアバターを使用して高品質の製品説明ビデオを生成し、制作コストを削減し、マーケティングコンテンツのワークフローを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しいプロフェッショナルや30〜55歳の家庭所有者を対象にした60秒の製品説明ビデオを想像してください。柔らかく自然な照明、穏やかなビジュアル、心地よいバックグラウンドミュージックトラックを備えたエレガントなホームデコアイテムを紹介します。ナレーションはHeyGenのAIアバター機能を使用して作成された親しみやすいデジタルアバターによって提供され、親しみやすく招待的なデモンストレーションを行います。
価値と利便性を求める20〜40歳の予算重視のオンラインショッパーを対象に、サブスクリプションボックスを宣伝するパンチの効いた30秒のソーシャルメディアビデオを作成します。このビデオは、明るくカラフルで遊び心のあるストップモーションスタイルのビジュアルとキャッチーでエネルギッシュなポップトラックを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを利用して迅速に消費され、適応可能なテンプレートとシーンに基づいて構築されます。
小規模ビジネスオーナーやeコマース起業家（25〜60歳）向けに、AI eコマースビデオジェネレーターの力を示す洞察に満ちた50秒のビデオを制作します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、インターフェースデモンストレーションとシミュレートされた証言を交え、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて生成された自信に満ちたナレーションで、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ストックメディアで強化されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なeコマース製品紹介の作成を簡素化しますか？
HeyGenのAI eコマースビデオジェネレーターは迅速な作成ワークフローを提供し、製品説明を簡単に魅力的なマーケティングコンテンツに変換できます。幅広いビデオテンプレートを活用して、視聴者を魅了する高品質のeコマース製品紹介を迅速に制作できます。
HeyGenは私の製品のためにプロフェッショナルなアバタービデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはリアルなデジタルアバターを使用して、AI製品ビデオのためのプロフェッショナルなアバタービデオを生成することができます。スクリプトを入力するだけで、同期されたボイスオーバーと共に高品質のビデオ出力を作成し、マーケティングコンテンツに最適です。
HeyGenでAI製品ビデオをカスタマイズするのはどれほど簡単ですか？
HeyGenは直感的なコントロールと柔軟なビデオテンプレートを使用して、AI製品ビデオのカスタマイズを簡単にします。テキスト-to-ビデオ生成のためのスクリプトを簡単に調整し、ブランド要素を追加し、字幕を組み込んで完璧な製品説明ビデオを作成できます。
HeyGenを使用してソーシャルメディアビデオのための高品質なビデオ出力を期待できますか？
HeyGenはすべての製品ビデオに高品質なビデオ出力を保証し、ソーシャルメディアビデオに最適です。ダイナミックなボイスオーバーと字幕を使用してテキスト-to-ビデオコンテンツを生成し、異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整し、メッセージがどこでもプロフェッショナルに見えるようにします。