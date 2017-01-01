AIダイナミックビデオジェネレーター: あなたのビジョンを瞬時に実現
カスタムAIアバターでソーシャルメディアビデオを素早く生成し、スクリプトをダイナミックなビジュアルに簡単に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターや教育者を対象にした45秒のモダンでプロフェッショナルな生成AIビデオを開発し、フレンドリーなAIアバターの助けを借りて複雑なテーマを説明します。ビジュアルスタイルはクリーンでクリアにし、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して自然なナレーションを提供し、字幕/キャプションでアクセシビリティをサポートします。
マーケティングチーム向けにデザインされた60秒のスリークでダイナミックなプロモーションビデオを想像し、新製品の発売を迫力あるビジュアルと強力なバックグラウンドミュージックで発表します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して洗練された美学を確立し、メディアライブラリ/ストックサポートを組み込んで高品質なイメージを強調し、ビデオ作成の容易さを示します。
インフルエンサーやパーソナルブランド向けに特化した15秒のトレンディでテンポの速いビデオを制作し、ソーシャルメディアプラットフォーム向けのクイックティップやアナウンスを提供します。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に魅力的で、人気の音楽を使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまなプラットフォームに最適化し、字幕/キャプションで最大のリーチを実現し、簡単なテキスト-to-ビデオ機能を示します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターであり、ユーザーにビデオ制作ワークフローにおける広範なクリエイティブコントロールを提供します。AIアバターを使用してダイナミックなビデオを簡単に生成し、さまざまな要素をカスタマイズしてビジョンを実現し、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。
HeyGenでテキストをダイナミックなビデオに変換できますか？
はい、HeyGenはAIダイナミックビデオジェネレーターとして、スクリプトを直接魅力的なビデオに変換することに優れています。AIによるアニメーションと多言語サポートを強化したテキスト-to-ビデオ機能により、さまざまなプラットフォーム向けのコンテンツ制作を効率化します。
HeyGenは生成AIビデオプロジェクトにどのようなAIアバターを提供しますか？
HeyGenは、生成AIビデオプロジェクトを強化するために、リアルで表現力豊かなAIアバターの多様な選択肢を提供します。ユーザーは広範なクリエイティブコントロールを持ち、ブランディングコントロールを含めて、AIアバターがコンテンツとメッセージに完璧に一致するように調整し、効果的なプロモーションビデオを作成できます。
HeyGenはソーシャルメディアビデオやマーケティングコンテンツの制作をどのように支援しますか？
HeyGenは、高品質なソーシャルメディアビデオやその他のマーケティングコンテンツを効率的に制作するのに最適です。AIによるテンプレート、自動字幕、画像-to-ビデオなどの機能を備えたHeyGenは、あらゆるオーディエンス向けの効果的なプロモーションビデオを迅速に作成できます。