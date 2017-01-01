小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒のプロモーションビデオを作成し、HeyGenのAIダイナミックビデオジェネレーターがどのようにして彼らにクリエイティブなコントロールを提供し、簡単に魅力的なコンテンツを制作できるかを示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、マーケティングメッセージを迅速に変換し、注目を集めるためにアップビートなオーディオスタイルを補完します。

ビデオを生成