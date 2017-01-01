AIデジタルキャンペーンジェネレーター：キャンペーンを瞬時に作成
マーケティング戦略を効率化し、スクリプトからシームレスにテキストをビデオに変換して魅力的なカスタマイズされたマーケティングキャンペーンを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャー向けに、AIマーケティングキャンペーンジェネレーターがカスタマイズされたマーケティングキャンペーンを作成する効率性を示す45秒のシナリオを想像してください。トーンはプロフェッショナルで洗練されたもので、AIアバターがキャンペーンの洞察と戦略を提示し、洗練されつつも明確なオーディオナラティブでサポートされるべきです。
マーケティングプロフェッショナル向けに、無制限の生成を提供し、40以上の言語をサポートするマーケティングキャンペーンジェネレーターのグローバルなリーチと多様性を強調する60秒の説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは広範で革新的であり、エネルギッシュなボイスオーバー生成が多様なオーディエンスを魅了するようにしてください。
起業家やフリーランサーを対象にした30秒の簡潔なビデオを作成し、ターゲットオーディエンスにリーチするためのコンテンツ作成の容易さを示してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは親しみやすく力を与えるもので、自動字幕/キャプションがカスタムマーケティングキャンペーンのアクセシビリティをどのように向上させ、接続とコンバージョンを促進するかを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIマーケティングキャンペーンの作成を効率化しますか？
HeyGenは、AIマーケティングキャンペーンジェネレーターとして機能する高度なAI搭載ツールで、コンテンツ作成を簡単にします。スクリプトをAIアバターとリアルなボイスオーバーを用いた魅力的なビデオに変換し、マーケティングキャンペーンを大幅に効率化します。
HeyGenで特定のターゲットオーディエンス向けにビデオコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、テンプレート、シーン、ブランディングコントロールの多様な選択肢を提供し、ブランドの声に完璧にマッチし、ターゲットオーディエンスに共鳴するカスタマイズされたマーケティングキャンペーンをサポートします。独自のメディアを簡単に統合して、真にユニークなメッセージを作成できます。
HeyGenはグローバルマーケティングキャンペーンにどのような言語サポートを提供しますか？
HeyGenは、40以上の言語をサポートしており、マルチチャネルマーケティングの取り組みで幅広いオーディエンスにリーチするのを助けます。この広範な言語サポートにより、高品質なボイスオーバー生成と正確な字幕を通じて、さまざまな人口統計に効果的にメッセージを伝えることができます。
HeyGenは中小企業のオーナーやマーケティングマネージャーに適していますか？
はい、HeyGenは中小企業のオーナーやマーケティングマネージャーに最適な直感的なAI搭載ツールとして設計されています。複雑なコンテンツ作成を簡素化し、ユーザーがマーケティング戦略ジェネレーターのアイデアを効率的に実行し、専門的な品質のマーケティングキャンペーンを技術的なスキルをほとんど必要とせずに作成できるようにします。