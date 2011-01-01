AI Demo Video Maker: Transform Your Product Demos
AIアバターを使用した魅力的なインタラクティブ製品デモを作成し、ビデオマーケティング戦略を強化しましょう。
例を探る
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らない？
これらのプロンプトのいずれかを試してみてください。
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
プロダクトマネージャー向けに、この60秒のビデオはAIビデオジェネレーターの世界に深く潜り込みます。インタラクティブなビデオマーケティングが、多言語ボイスオーバーとビデオのローカライゼーションを使って、あなたの戦略をどのように革命的に変えることができるかを発見してください。ビデオはクリーンでプロフェッショナルな美学を採用し、重要なポイントを強調する明確で簡潔なグラフィックスを使用しています。HeyGenのテンプレートとシーン機能は、あなたの製品デモが情報的かつ視覚的に魅力的であることを保証します。
この30秒のビデオは、ビデオマーケティングの自動化を強化したいコンテンツクリエーターに最適です。AIが生成するトーキングヘッドビデオの世界に飛び込み、スクリーンレコーディングツールとビデオ編集機能が組み合わさって、説得力のある物語を創り出します。ビジュアルスタイルは鮮やかで魅力的で、ストーリーテリングに焦点を当てています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートは、あなたのコンテンツを豊かにするための豊富なリソースを提供します。
デジタルマーケティング担当者を対象にしたこの60秒のビデオは、製品デモビデオメーカーの可能性を紹介しています。分析インサイトがどのように戦略を推進するか学び、リーチを最大化するためのビデオ共有や埋め込みオプションを活用してください。ビデオには洗練された企業向けのルックスが特徴で、スムーズなアニメーションとプロフェッショナルなボイスオーバーが含まれています。HeyGenのAIアバターは、プレゼンテーションに人間的なタッチを加え、より関連性が高くインパクトのあるものにしています。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いています
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、インタラクティブな製品デモやAIによるトーキングヘッドビデオの作成ツールを提供することで、AIデモビデオの作成を革新し、ビデオマーケティングの自動化とエンゲージメントを向上させています。
AIビデオで数分で高性能な広告を作成.
Quickly produce captivating ads using AI video generators to boost your marketing efforts.
数分で魅力的なソーシャルメディア用のビデオやクリップを作成する.
Effortlessly create dynamic social media content with AI demo video makers to increase audience interaction.
よくある質問
HeyGenはAIデモビデオの作成をどのように向上させますか？
HeyGenはAIアバターやテキストからビデオへの機能を活用して、ユーザーが魅力的でインタラクティブな製品デモを簡単に作成できるAIデモビデオメーカーとして優れています。
HeyGenのトーキングヘッドビデオがユニークなのは何ですか？
HeyGenのAIによって生成されたトーキングヘッドビデオは、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なブランディングコントロールによって際立っており、すべてのビデオにプロフェッショナルでパーソナライズされたタッチを保証します。
HeyGenは多言語のビデオコンテンツをサポートできますか？
はい、HeyGenは多言語のボイスオーバーとビデオのローカライゼーション機能を提供しており、世界中の多様な視聴者に響くビデオを簡単に作成できます。
インタラクティブビデオマーケティングにHeyGenを選ぶ理由は何ですか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターと高度なビデオ編集機能を組み合わせており、シームレスなビデオ共有と埋め込みを可能にすることで、インタラクティブなビデオマーケティングに最適です。これにより、最大限の視聴者参加を実現します。