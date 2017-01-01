AIディーラービデオジェネレーター：今すぐ車の販売を促進

スクリプトからテキストをビデオに変換して、素晴らしい自動車マーケティングビデオを迅速に作成し、ディーラーシップのリードとエンゲージメントを増やします。

30秒の洗練された自動車マーケティングビデオを想像してください。新しい電気自動車モデルを発表し、若いプロフェッショナルや技術愛好家に最適です。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュ、ダイナミックなカットと未来的なグラフィックが特徴で、明るいサウンドトラックと明確で説得力のあるメッセージが正確なボイスオーバー生成を通じて届けられます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
45秒の情報豊かなディーラービデオを開発できるとしたらどうでしょうか？地元のコミュニティ内の既存の車の所有者に向けて、限定の季節サービスパッケージを宣伝します。親しみやすく信頼できるビジュアルとオーディオスタイルを採用し、暖かい色調と落ち着いた背景音楽を使用し、AIアバターが利点を明確かつ個人的に説明します。
サンプルプロンプト2
高需要の中古高級セダンのための60秒の没入型AIビデオツアーが必要です。オンラインの車購入者や詳細な検査を求めるリモートバイヤー向けです。このビデオは、あらゆる角度を高精細ビジュアルで紹介し、詳細な説明を提供し、スクリプトからのテキストからビデオへの変換を使用して正確さとエンゲージメントを確保します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアで即座にインパクトを与えるために、最近の満足した顧客の証言を強調する15秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを作成します。ソーシャルプラットフォームを閲覧する見込み客を対象としています。ビデオは本物で魅力的なビジュアルとオーディオスタイルを持ち、実際の顧客映像を思わせるもので、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に組み立てられ、ブランド化されます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIディーラービデオジェネレーターの使い方

AI駆動のツールを使用して、ディーラーシップのプロモーションや車の販売に最適な魅力的な自動車マーケティングビデオを迅速かつ効率的に生成します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
自動車マーケティングビデオ専用に設計されたさまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択し、プロジェクトの強力なスタートを切ります。
2
Step 2
スクリプトとブランドを貼り付け
エディターにスクリプトを貼り付け、ディーラーシップの特定のメッセージングとブランディングコントロール（ロゴ、色）を簡単に組み込んでビデオをパーソナライズします。
3
Step 3
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択してメッセージを伝え、プロフェッショナルな画面上の存在感でディーラービデオを生き生きとさせます。
4
Step 4
簡単にエクスポートと共有
最終ビデオをレンダリングし、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、迅速な納期とすべてのソーシャルメディアビデオプラットフォームでの共有を最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

本物の顧客の声

.

AIビデオを制作して、信頼と信頼性を築くために、実際の顧客の成功事例を紹介します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIディーラービデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは高度なAIディーラービデオジェネレーターとして機能し、自動車マーケティングビデオを迅速に作成できます。スクリプトからテキストをビデオに変換し、リアルなAIアバターを使用して説得力のあるコンテンツを作成し、制作時間を大幅に短縮し、迅速な納期を提供します。

HeyGenを使用してディーラーシップのブランドで自動車マーケティングビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはロゴや色などの強力なブランディングコントロールを提供し、ディーラービデオのニーズに合わせてビデオをカスタマイズできます。多様なビデオテンプレートを活用し、自分のメディアを追加して、すべてのソーシャルメディアビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenでディーラーシップ向けにどのような種類の車販売ビデオを制作できますか？

HeyGenを使用すると、魅力的なAI駆動のビデオツアーやプロモーションコンテンツを含む幅広い車販売ビデオを制作できます。ボイスオーバーやカスタマイズ可能なビデオマーケティングソリューションなどの機能を使用して、車両やプロモーションを効果的に紹介できます。

HeyGenのAI機能はディーラービデオの制作をどのように強化しますか？

HeyGenはリアルなAIアバターや強力なスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を含む高度なAIビデオ技術を利用しています。これにより、高品質なディーラービデオコンテンツの効率的な作成が可能になり、直感的なプラットフォームを通じて複雑なビデオ制作タスクを簡素化します。