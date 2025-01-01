AIディーラーシッププロモビデオメーカー：今すぐ売上を伸ばそう
多用途なテンプレートを使用して、ディーラーシップのための素晴らしいプロモーションビデオコンテンツを数分で作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
懐疑的な購入者や社会的証明を重視する人々をターゲットにした、心温まる45秒のプロモビデオを開発してください。本物の顧客の声をフィーチャーし、温かく親しみやすいビジュアルスタイルで、自然な笑顔と自然な設定を用い、柔らかく安心感のあるバックグラウンドミュージックで強調します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を活用して、書かれた証言を説得力のある口述ナラティブに簡単に変換し、効果的なプロモビデオを作成します。
地元のバーゲンハンターをターゲットにした、20秒のエネルギッシュなプロモーションビデオを制作し、期間限定のセールイベントを発表します。ビデオは、太字のテキストオーバーレイと高速カットを伴う活気に満ちた直接的なビジュアルアプローチを示し、熱狂的で注目を集める音楽で補完します。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、緊急性と興奮を迅速に伝える高インパクトなビジュアルを見つけ、効果的なプロモーションビデオを作成します。
ブランド意識の高い消費者にアピールする、ディーラーシップのサービスと地域社会への関与に対する独自のコミットメントを紹介する、洗練された60秒のビデオを作成します。このAIディーラーシッププロモビデオメーカーは、プロフェッショナルで魅力的なストーリーテリングビジュアルスタイルを採用し、舞台裏の様子や従業員の交流をフィーチャーし、洗練された魅力的なナレーションで強化します。HeyGenの「AIアバター」を活用して、一貫性のある洗練された画面上の存在感で重要なメッセージを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてカーディーラーシップのプロモビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenのAI駆動プラットフォームは、ディーラーシップのためのプロフェッショナルなプロモーションビデオの作成を簡単にします。美しいテンプレートを簡単にカスタマイズし、AIアバターを活用して、車両の魅力的なビデオマーケティングコンテンツを開発できます。
HeyGenはスクリプトからAIプロモビデオを作成できますか？
もちろんです！HeyGenは、あなたの書かれたスクリプトをリアルなAIアバターと高品質なテキスト・トゥ・スピーチを備えたダイナミックなプロモビデオに変換します。これにより、ディーラーシップのための効率的なビデオマーケティングコンテンツの制作が可能になります。
ディーラーシップビデオのブランディングコントロールはどのように行われますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ディーラーシップがロゴやブランドカラーをプロモーションビデオに直接統合できるようにします。これにより、すべてのビデオマーケティング活動で一貫したブランドアイデンティティが確保されます。
HeyGenはディーラーシップのソーシャルメディアコンテンツをどのように強化できますか？
HeyGenは、ディーラーシップが多様で魅力的なプロモビデオを生成し、ソーシャルメディアコンテンツに最適化します。さまざまなテンプレートを使用して、より多くの顧客を引き付ける魅力的なビデオを迅速に制作できます。