AIディーラープロモビデオジェネレーターで魅力的な車の広告を

スクリプトからのテキストでプロフェッショナルな車のプロモーションビデオを瞬時に生成し、マーケティングストーリーテリングを効率化します。

189/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中小規模の自動車ディーラーをターゲットにした15秒の短いソーシャルメディアビデオを開発し、オンラインエンゲージメントを高めます。ビジュアルスタイルはトレンディで目を引くもので、現代的なバックグラウンドミュージックを使用し、AIアバターが主要な機能を紹介することで、ブランドカスタマイズを簡単に実現できることを示します。
サンプルプロンプト2
ディーラーの営業マネージャーを対象にした45秒の製品紹介ビデオをデザインし、新車の機能をクリーンでプロフェッショナルなビジュアルと明確で権威あるナレーションで紹介します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、洗練されたナレーションを瞬時に追加することで、AIディーラープロモビデオジェネレーターの力を示します。
サンプルプロンプト3
ディーラーマーケティング戦略家向けに60秒のシネマティックなビデオを制作し、車の所有に関する夢のあるマーケティングストーリーテリングを語ります。ビジュアルスタイルは感情的に訴えるもので、ドラマチックでありながら高揚感のある音楽を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンの多様なコンテンツ作成の多様性を紹介します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIディーラープロモビデオジェネレーターの使い方

HeyGenのAIを使用して、スクリプトから魅力的なビジュアルまで、プロフェッショナルな車のプロモーションビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スタートポイントを選択
関連するビデオテンプレートを選択するか、プロモーションスクリプトを入力して、"スクリプトからのテキスト"で初期ビデオドラフトを瞬時に生成します。
2
Step 2
ビジュアルをカスタマイズ
メッセージを伝えるために魅力的な"AIアバター"を追加し、ロゴやカラーなどのディーラーのブランディングを適用してビジュアルをカスタマイズします。
3
Step 3
コンテンツを洗練
統合された"編集ツール"を利用してシーンを完璧にし、ボイスオーバーを調整し、アクセシビリティのために正確な字幕を自動生成します。
4
Step 4
エクスポートと共有
"アスペクト比のリサイズとエクスポート"を利用して、すべての"ソーシャルメディアプラットフォーム"でシームレスに共有できるように、洗練されたプロモーションビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

車の機能と顧客の声を紹介

.

新しい車の機能を紹介し、顧客の声を共有する魅力的なAIビデオを制作し、ディーラーの信頼性と魅力を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な車のプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、魅力的なプロモーションビデオのために特別に設計された多様なビデオテンプレートとクリエイティブアセットを備えた強力なAIビデオエディターを提供します。これらを簡単にカスタマイズして車のプロモーションビデオにすることで、マーケティングストーリーテリングがブランドカスタマイズに完璧に一致するようにします。

HeyGenのAIツールを使ったビデオ生成のプロセスはどのようなものですか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストをAIの高度なツールを使ってビデオに変換することで、エンドツーエンドのビデオ生成を簡素化します。スクリプトを入力し、さまざまなAIアバターから選択するだけで、HeyGenのAIビデオエディターがプロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成します。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにプロモーションビデオを最適化できますか？

はい、HeyGenの強力な編集ツールを使用すると、すべての主要なソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有できるようにプロモーションビデオを最適化できます。柔軟なアスペクト比のリサイズと豊富なメディアライブラリを備えており、効果的なビデオマーケティングに必要なすべてのクリエイティブアセットを提供します。

HeyGenは自動車ディーラーのような企業のブランドカスタマイズをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、企業がロゴやブランドカラーをAIディーラープロモビデオジェネレーターのコンテンツに統合できるようにする、広範なブランドカスタマイズ機能を提供します。これにより、すべての製品が独自のマーケティングストーリーテリングを示し、ブランドアイデンティティを強化します。