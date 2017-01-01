AIカスタマービデオジェネレーター: 驚くべきビデオを迅速に作成
AIアバターを使用してプロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に制作し、エンゲージメントを高め、ビデオ制作のワークフローを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロダクトマネージャー向けに2分間の技術的なウォークスルービデオを作成し、"AI動画プラットフォーム"がプロトタイピングや社内コミュニケーションのための"ウェブベースのツール"としての多様性を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで直感的であり、プラットフォームのインターフェースの画面録画に焦点を当て、プロフェッショナルな"AIアバター"が主要な機能とワークフローを紹介します。"テンプレートとシーン"が複雑なプロジェクト設定を簡素化する方法を強調します。
技術コンテンツクリエイターを対象にした60秒のプロモーションビデオを制作し、"テキストプロンプト"が"多言語サポート"を備えたダイナミックなビデオチュートリアルを生成する力を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュで非常に説明的であり、さまざまな言語出力間のクイックカットと明確で同期された"字幕/キャプション"を使用します。効率的な"アスペクト比のリサイズとエクスポート"がプラットフォーム全体で多様なコンテンツ配信を可能にする方法を示します。
高度なユーザーとビデオ制作の専門家向けに設計された45秒の指導ビデオを想像し、HeyGenの"動画編集"機能がどのように深いカスタマイズを可能にするかを詳述します。ビジュアルスタイルは洗練されており、高品質の"メディアライブラリ/ストックサポート"とカスタムブランディングのシームレスな統合を示し、権威ある専門的なナレーションを添えます。プロフェッショナルグレードの出力のための多様な"テンプレートとシーン"が提供する柔軟性を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI動画編集ソフトウェアとしてどのように機能しますか？
HeyGenは直感的なAI動画編集ソフトウェアとして機能し、ウェブベースのツールとして動作します。テキストからビデオへの変換機能とカスタマイズ可能なAIアバターを組み合わせて、プロフェッショナルなビデオを効率的に作成することができます。
HeyGenはテキストプロンプトから直接ビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なAI生成ビデオツールであり、テキストプロンプトを簡単に魅力的なビデオに変換することができます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenの高度なテキスト-ビデオエンジンがリアルなナレーション生成とデジタルアバターを使用してビデオコンテンツを生成します。
HeyGenはビデオプロジェクトにどのようなクリエイティブコントロール機能を提供しますか？
HeyGenはビデオ編集のニーズに対して広範なクリエイティブコントロールを提供し、豊富なテンプレートとシーンのライブラリを備えています。ロゴや色を使用してブランディングコントロールをカスタマイズし、強力なライブラリからメディアを統合し、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートを正確に管理できます。
HeyGenはビデオの自動化とグローバルリーチを効率化する機能を提供していますか？
はい、HeyGenはプロモーションビデオやマーケティングビデオの作成を効率化する高度なビデオ自動化をサポートしています。多言語サポートと自動字幕・キャプションを組み合わせることで、コンテンツがグローバルなオーディエンスに簡単に届くようにします。