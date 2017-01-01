小規模ビジネスオーナーやカスタマーサービスマネージャーをターゲットにした30秒のビデオを想像してください。AIカスタマーサポートジェネレーターの変革的な影響を紹介します。ビジュアルスタイルはテンポが速くダイナミックで、迅速な問題解決と効率の向上を描写し、明るく自信に満ちたナレーションで補完します。HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能が、どのようにして生産性の大幅な向上を示す魅力的なコンテンツを迅速に作成できるかを強調します。

ビデオを生成