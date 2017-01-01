AIカスタマーサクセスジェネレーターによる離脱防止

AIアバターを使用してパーソナライズされたエンゲージメントを自動化し、顧客ジャーニーマネジメントを効率化します。

B2B SaaSプロダクトマネージャーと技術リーダーのためのワークフロー自動化を革新するAIカスタマーサクセスジェネレーターについて、この1分間の情報豊富なビデオで発見してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、明確なUIデモンストレーションを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して生成された権威あるナレーションが、スクリプトからの効率的なテキストからビデオへの変換を示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
カスタマーサクセスマネージャーとチームリーダーのためのこの90秒の魅力的なビデオで、予測分析とインテリジェントなAIエージェントを活用して、顧客の離脱を積極的に防ぐ方法を探求してください。データインサイトと画面上のテキストを使用したケーススタディのようなビジュアルアプローチを利用し、フレンドリーでありながら自信に満ちたAIアバターと明確な字幕/キャプションでサポートされています。
サンプルプロンプト2
VPのカスタマーサクセスおよびC-suiteエグゼクティブ向けに、顧客ジャーニーマネジメントのあらゆる接点で真にパーソナライズされたエンゲージメントを通じて、スケーラブルなカスタマーサクセスを解き放つこのダイナミックな45秒の概要をお届けします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用したビジュアルが洗練され、高レベルのグラフィックスタイルを採用し、メディアライブラリ/ストックサポートからのインパクトのあるストック映像で強化され、インスピレーションを与えるメッセージを届けます。
サンプルプロンプト3
AIカスタマーサクセスプラットフォームを駆動するシームレスな統合を探求し、ソリューションアーキテクトと統合スペシャリストが強力なプレイブックとAI生成メールを簡単に展開できるようにするこの詳細な1分30秒のチュートリアルで、ステップバイステップの機能を正確かつ技術的に示し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応できるようにします。すべてがスクリプトからのテキストからビデオへの変換で効率的に構築されています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIカスタマーサクセスジェネレーターの仕組み

AIを活用したビデオでカスタマーサクセスの取り組みを自動化し、スケールし、パーソナライズされたガイダンスと積極的なサポートを効率的に提供します。

1
Step 1
カスタマーサクセススクリプトを作成する
パーソナライズされたエンゲージメントに焦点を当てたカスタマーサクセスの取り組みのためのメッセージを作成します。スクリプトはテキストからビデオへの機能を使用してシームレスにビデオコンテンツに変換されます。
2
Step 2
AIビデオプレゼンターを選ぶ
カスタマーサクセスメッセージを伝えるために、さまざまなAIアバターから選択します。これにより、すべてのコミュニケーションでプロフェッショナルで一貫したブランドボイスが確保されます。
3
Step 3
ブランド要素と強化を適用する
ブランドのロゴや色を使用してビデオを強化し、AI生成のカスタマーサクセスビデオが顧客ジャーニーマネジメント戦略に沿うようにします。
4
Step 4
アウトリーチをエクスポートしてスケールする
最終的なAIカスタマーサクセスビデオをさまざまなプラットフォーム用に異なるアスペクト比でエクスポートします。これにより、魅力的なコンテンツを効率的に配信し、スケーラブルなカスタマーサクセスを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客オンボーディングコンテンツをスケールする

多様な教育コンテンツとオンボーディングモジュールを迅速に作成し、顧客に一貫したスケーラブルな製品教育を提供します。

よくある質問

HeyGenは既存のカスタマーサクセスワークフローにどのように統合されますか？

HeyGenは、オンボーディングから離脱防止まで、顧客ジャーニーのさまざまな段階で自動ビデオ生成を可能にすることで、カスタマーサクセスの運用を効率化します。APIとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、パーソナライズされたエンゲージメントとスケーラブルなカスタマーサクセスをシームレスに強化します。

HeyGenはパーソナライズされた顧客エンゲージメントのためにどのような生成AI機能を提供しますか？

HeyGenは生成AIを活用して、ダイナミックなAIアバターとテキストからビデオコンテンツを作成し、カスタマーサクセスチームが非常にパーソナライズされたビデオメッセージを提供できるようにします。この機能は、積極的な顧客オンボーディングとターゲットコミュニケーションをサポートし、全体的な顧客体験を向上させます。

HeyGenはカスタマーサクセスの取り組みを効率的にスケールするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、広範な制作リソースを必要とせずに高品質なビデオコンテンツの作成を自動化することで、カスタマーサクセスチームがスケーラブルなカスタマーサクセスを達成できるようにします。これにより、一貫した顧客ジャーニーマネジメントと、日常的なインタラクションのためのAIエージェントの展開が可能になり、リソースの最適化が図れます。

HeyGenはどのようにAIカスタマーサクセスジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは、テキストやスクリプトを魅力的なビデオに変換し、AIアバターをフィーチャーした説明コンテンツや更新に最適な包括的なAIカスタマーサクセスジェネレーターとして機能します。この技術は、効率的なワークフローの自動化と積極的な離脱防止を促進し、現代のカスタマーサクセスにとって強力なツールとなります。