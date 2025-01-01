AI顧客オンボーディングビデオメーカー：新規ユーザーの旅を簡素化

HeyGenの革新的なスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用して、クライアントのエンゲージメントとリテンションを向上させるインパクトのあるオンボーディングビデオを迅速に生成します。

169/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のユーザーを対象に、高度な機能に関する迅速な製品チュートリアルを必要とする60秒のパーソナライズされたビデオオンボーディングガイドをデザインします。洗練されたモダンなビジュアル美学と直接的で役立つトーンを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、複雑な機能を明確かつ簡潔に説明し、正確な字幕/キャプションで強化します。
サンプルプロンプト2
新入社員を対象にした30秒の指導ビデオを開発し、重要な内部システムを紹介します。プロフェッショナルで構造化されたビジュアルスタイルとわかりやすいナレーションを採用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して重要な情報を効率的に提示し、これらの社員トレーニングビデオが簡単に理解でき、一貫性があることを保証します。
サンプルプロンプト3
新入社員の体験を向上させるために仮想オンボーディングビデオを求める企業向けに、ダイナミックな40秒のプロモーションビデオを作成します。インスピレーションを与える高品質なビジュアルプレゼンテーションを披露し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームでの最適な表示を実現し、初日から新しいチームメンバーを魅了するウェルカムビデオの作成方法を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI顧客オンボーディングビデオメーカーの仕組み

AIを使用して魅力的でパーソナライズされた顧客オンボーディングビデオを簡単に作成し、すべての新しいユーザーにスムーズで情報豊かな旅を提供します。

1
Step 1
オンボーディングスクリプトを作成
オンボーディングビデオのスクリプトを作成または貼り付けて開始します。当プラットフォームは高度なAIを活用してテキストをビデオに変換し、スクリプトからビデオへの制作をシームレスにします。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択してコンテンツを提示します。これらのデジタルプレゼンターは、顧客オンボーディングビデオにプロフェッショナルで魅力的なタッチを加えます。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
カスタムブランディングコントロールを適用してブランドのユニークな要素を統合します。これにより、オンボーディングビデオが会社の外観と雰囲気に完全に一致し、ブランド認識を高めます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
パーソナライズされた顧客オンボーディングビデオが完成したら、希望のアスペクト比で簡単にエクスポートします。高品質のビデオをさまざまなプラットフォームで共有し、新しい顧客を教育し歓迎します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な指導ビデオガイドを制作

.

機能を明確にしたり、迅速なヒントを提供するための簡潔で魅力的な指導ビデオクリップを迅速に作成し、顧客の学習体験を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはパーソナライズされたビデオオンボーディングの創造性をどのように向上させますか？

HeyGenはAIアバターと豊富なクリエイティブアセットライブラリを活用して、非常に魅力的なウェルカムビデオを作成することを可能にします。これらのビデオをブランドの特定の要素で簡単にカスタマイズし、ユニークな顧客オンボーディング体験を提供できます。

HeyGenは指導ビデオのためにどのようなクリエイティブアセットを提供していますか？

HeyGenはプロフェッショナルな指導ビデオを制作するための豊富なビデオテンプレート、アニメーションキャラクター、包括的なメディアライブラリを提供しています。スクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、テキストコンテンツを動的なビデオドキュメントに簡単に変換できます。

HeyGenを使用してブランドのビジュアルアイデンティティでトレーニングビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを備えており、ロゴや色を含むカスタムブランディングコントロールをすべての社員トレーニングビデオに統合できます。これにより、すべてのコンテンツに一貫したプロフェッショナルな外観が保証されます。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けの多様なアニメーションビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenはアスペクト比のリサイズや多様なビデオテンプレートなどの機能を備えた多用途なビデオ作成ツールを提供しており、LinkedInのようなプラットフォームに適したアニメーションビデオを簡単に生成できます。これにより、コンテンツがどこで共有されても最適化され、インパクトを与えることが保証されます。