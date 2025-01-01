AI顧客オンボーディングビデオメーカー：新規ユーザーの旅を簡素化
HeyGenの革新的なスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用して、クライアントのエンゲージメントとリテンションを向上させるインパクトのあるオンボーディングビデオを迅速に生成します。
既存のユーザーを対象に、高度な機能に関する迅速な製品チュートリアルを必要とする60秒のパーソナライズされたビデオオンボーディングガイドをデザインします。洗練されたモダンなビジュアル美学と直接的で役立つトーンを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、複雑な機能を明確かつ簡潔に説明し、正確な字幕/キャプションで強化します。
新入社員を対象にした30秒の指導ビデオを開発し、重要な内部システムを紹介します。プロフェッショナルで構造化されたビジュアルスタイルとわかりやすいナレーションを採用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して重要な情報を効率的に提示し、これらの社員トレーニングビデオが簡単に理解でき、一貫性があることを保証します。
新入社員の体験を向上させるために仮想オンボーディングビデオを求める企業向けに、ダイナミックな40秒のプロモーションビデオを作成します。インスピレーションを与える高品質なビジュアルプレゼンテーションを披露し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームでの最適な表示を実現し、初日から新しいチームメンバーを魅了するウェルカムビデオの作成方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはパーソナライズされたビデオオンボーディングの創造性をどのように向上させますか？
HeyGenはAIアバターと豊富なクリエイティブアセットライブラリを活用して、非常に魅力的なウェルカムビデオを作成することを可能にします。これらのビデオをブランドの特定の要素で簡単にカスタマイズし、ユニークな顧客オンボーディング体験を提供できます。
HeyGenは指導ビデオのためにどのようなクリエイティブアセットを提供していますか？
HeyGenはプロフェッショナルな指導ビデオを制作するための豊富なビデオテンプレート、アニメーションキャラクター、包括的なメディアライブラリを提供しています。スクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、テキストコンテンツを動的なビデオドキュメントに簡単に変換できます。
HeyGenを使用してブランドのビジュアルアイデンティティでトレーニングビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを備えており、ロゴや色を含むカスタムブランディングコントロールをすべての社員トレーニングビデオに統合できます。これにより、すべてのコンテンツに一貫したプロフェッショナルな外観が保証されます。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けの多様なアニメーションビデオの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenはアスペクト比のリサイズや多様なビデオテンプレートなどの機能を備えた多用途なビデオ作成ツールを提供しており、LinkedInのようなプラットフォームに適したアニメーションビデオを簡単に生成できます。これにより、コンテンツがどこで共有されても最適化され、インパクトを与えることが保証されます。