AIカスタマーオンボーディングビデオジェネレーターで迅速で魅力的な体験を
プロフェッショナルなビデオとAIアバターで新しいユーザー体験を効率化し、迅速な理解とエンゲージメントを向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
SaaS企業向けに、AIカスタマーオンボーディングビデオジェネレーターのプロセスで多言語サポートを目指す、ダイナミックな90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンでダイナミックであり、多様なユーザーインターフェースを紹介し、プロフェッショナルなAIアバターがメッセージを伝え、HeyGenのボイスオーバー生成とアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを使用して、効果的にグローバルなオーディエンスにリーチします。
新入社員向けのトレーニングビデオの詳細なSOPを作成することに焦点を当てた、内部トレーニング部門向けの包括的な2分間のトレーニングビデオを作成してください。このビデオは、詳細な画面録画と豊富なグラフィックスを伴う安定した情報提供のAIボイスを特徴とし、HeyGenのテンプレート＆シーンとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な明確さを高め、AIによって自動生成されたスクリプトによって駆動される可能性のある魅力的なコンテンツを提供します。
製品マネージャー向けに、AIカスタマーオンボーディングビデオジェネレーターを使用して、異なる顧客セグメント向けにビデオを簡単にカスタマイズする方法を紹介する、魅力的な45秒のプロモーションビデオをデザインしてください。HeyGenのAIアバターとテンプレート＆シーンを活用し、アップビートでモダンなビジュアルスタイルと簡潔なメッセージングを使用して、さまざまなユーザーに共鳴するインパクトのあるパーソナライズされたカスタマーオンボーディングビデオを制作します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIカスタマーオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームを活用して、スクリプトをプロフェッショナルで魅力的なカスタマーオンボーディングビデオに変換します。ユーザーはスクリプトからのテキストビデオ生成、AIアバターの利用、高品質なAIボイスオーバーの追加を簡単に行うことができ、制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenで作成されたビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、ロゴやブランドカラーを組み込むためのブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供します。ユーザーはさまざまなビデオテンプレートから選択し、ライブラリからカスタムメディアを追加し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整してコンテンツを洗練することができます。
HeyGenは多言語のオンボーディングおよびトレーニングビデオを制作できますか？
はい、HeyGenはカスタマーオンボーディングおよび従業員トレーニングビデオのための多言語機能をサポートしています。これには、さまざまな言語でのボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションの追加が含まれ、コンテンツがアクセス可能でグローバルに共鳴することを保証します。
HeyGenは効率的なチームコラボレーションとビデオ制作を促進しますか？
HeyGenはシームレスなコラボレーションを可能にし、チームがスクリプトから最終エクスポートまでビデオプロジェクトで効果的に協力できるように設計されています。プラットフォームのエンドツーエンドのビデオ生成機能は時間を大幅に節約し、魅力的なビデオの迅速な作成と配信を可能にします。