SaaSプロダクトマネージャーやITディレクター向けに、AIカスタマーオンボーディングジェネレーターが初期ユーザージャーニーをどのように革新するかを紹介する、インパクトのある1分間のビデオをご覧ください。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと動的なデータビジュアライゼーション、そして自信に満ちた明瞭なナレーションを特徴とし、HeyGenのAIアバターが複雑な技術ソリューションを明確に提示し、自動化されたワークフローを強化し、手作業を大幅に削減する方法を示します。

