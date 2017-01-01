AIカリキュラムジェネレーター：コースを迅速にデザイン
AIカリキュラムジェネレーターでカリキュラム作成を効率化し、コースアウトラインを生成します。HeyGenのダイナミックなAIアバターで学習を強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eラーニング開発者とトレーニングマネージャーを対象にした、コースアウトラインと個別学習パスの正確な作成を示す洗練された45秒のビデオを制作してください。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルな美学を採用し、スムーズなトランジションと明確で情報豊富なナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターが重要な利点を伝え、複雑な情報をアクセスしやすく魅力的にします。
企業研修環境のHRプロフェッショナルとL&Dスペシャリストを対象にした、先進的なカリキュラムデザインの戦略的利点を紹介するインパクトのある60秒のビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックで企業的であり、インフォグラフィックとプロフェッショナルなストック映像を使用して効率と結果を強調し、権威あるナレーションで伴います。HeyGenのナレーション生成を活用して、ツールの変革力を強調する説得力のあるナレーションを作成します。
オンラインコースのインストラクターとコンテンツクリエーター向けに、AIコース作成のスピードと多様性を強調し、インタラクティブなクイズの統合を含む、簡潔な30秒のビデオを作成してください。ビジュアルアプローチはテンポが速くエネルギッシュで、鮮やかな色彩と素早いテキストアニメーションを使用し、熱意あるオーディオトーンと組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、視覚的に魅力的で情報豊富なプロモーション作品を迅速に組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
学習のエンゲージメントと保持を向上.
AIカリキュラムジェネレーターの出力をダイナミックなビデオレッスンに変換することで、企業研修とeラーニングプログラムを強化し、学習者のエンゲージメントと知識保持を大幅に向上させます。
よくある質問
HeyGenは教育者がカリキュラムのために魅力的なコンテンツを作成するのをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、教育者がカリキュラムデザインと授業計画をAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用してダイナミックなeラーニング体験に変えることを可能にします。高品質な教育ビデオの作成を効率化し、さまざまな学習プラットフォームでコンテンツをよりアクセスしやすく魅力的にします。
HeyGenは既存のコースアウトラインからトレーニングモジュールを迅速に開発するためのツールを提供していますか？
はい、HeyGenはAIコース作成を大幅に加速し、ユーザーがコースアウトラインをプロフェッショナルなビデオレッスンに迅速に変換できるようにします。事前にデザインされたテンプレートとカスタムブランディングコントロールを使用して、企業研修資料を効率的にパーソナライズするためのナレーション生成を簡単に追加できます。
HeyGenは教育ビデオのアクセシビリティと多様性を向上させるためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、すべての学習者にアクセシビリティを確保するための自動字幕とキャプションなどの重要な機能を提供し、個別学習パスをサポートします。その強力なメディアライブラリとアスペクト比のリサイズ機能により、さまざまなプラットフォームに適した多様なビデオ作成が可能で、クイズやルーブリック評価などの要素を補完します。
HeyGenはカリキュラムコンテンツ作成プロセス全体をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとAIパワードエディターを使用してスクリプトから直接プロフェッショナルなビデオコンテンツを生成することで、カリキュラム作成を革新し、制作時間と複雑さを大幅に削減します。直感的なプラットフォームとカスタマイズ可能なテンプレートを組み合わせることで、ビデオ作成を効率的かつ簡単にします。