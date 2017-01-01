AI文化ビデオジェネレーター：グローバルストーリーを瞬時に作成

デジタルアーティストやコンテンツクリエイター向けに、HeyGenのAIアバターがフラメンコや武道のようなクラシックな芸術形式の多様な文化的解釈を体現する様子を紹介する、魅力的な30秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはシュールで鮮やかにし、ダイナミックなカメラアングルを使用し、伝統と現代の創造性の融合を強調するために幻想的で現代的なサウンドトラックを補完してください。

小規模ビジネスやマーケティングプロフェッショナルを対象にした、歴史的な文化イメージを進化とグローバルなつながりについてのダイナミックな物語に変える、魅力的な45秒のマーケティングビデオを制作してください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、視覚的に豊かでテンポの速いシーケンスを迅速に組み立て、Image to Video AIがコンテンツ作成をどのように簡素化するかを示す、アップビートでインスパイアリングなバックグラウンドトラックを使用してください。
教育者やドキュメンタリーフィルムメーカー向けに、着物や特定の料理の実践など、グローバルな文化的伝統の興味深い起源を詳述する、情報豊かな60秒の説明ビデオを作成してください。HeyGenのスクリプトからのText-to-videoとVoiceover生成機能を活用して、明確で権威あるナレーションをイラストグラフィックやBロール映像と共に提示し、魅力的で教育的なオーディオビジュアル体験を保証してください。
国際的なソーシャルメディアユーザー向けに、世界中の面白いまたはあまり知られていない文化的事実を強調する、楽しく風変わりな20秒のショートビデオを開発してください。HeyGenの字幕/キャプションを使用して情報をグローバルにアクセス可能にし、ダイナミックなテキストオーバーレイを遊び心のあるキャッチーな音楽とクイックなビジュアルカットと組み合わせて、観客を楽しませ、AIによって生成されたさらなる文化的洞察を求める意欲を高めてください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AI文化ビデオジェネレーターの使い方

HeyGenの直感的なAIツールで魅力的な文化ビデオを簡単に作成し、あなたのアイデアを素晴らしいビジュアルストーリーに変えましょう。

Step 1
テンプレートを選択またはスクリプトを入力
文化的な物語に合ったプロフェッショナルにデザインされた多様なテンプレートとシーンから選ぶか、白紙のキャンバスから始めてください。
Step 2
AIアバターを選択
多様な文化的アイデンティティを表現し、自然な表情でコンテンツを語ることができるリアルなAIアバターを選んで、物語を生き生きとさせましょう。
Step 3
ボイスオーバーとオーディオで強化
高度なボイスオーバー生成機能を使用して、ビデオに本格的なナレーションを追加し、複数の言語と自然な音声で観客に共鳴させましょう。
Step 4
作成物をエクスポートして共有
さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して文化ビデオを完成させ、高品質のAI生成コンテンツを簡単にダウンロードして共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けの魅力的な文化コンテンツ

多様なオンラインコミュニティに共鳴する魅力的な短編ビデオやクリップを迅速に制作し、文化的な物語やイベントを共有するのに最適です。

よくある質問

HeyGenはAIでどのように私のクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？

HeyGenは、ダイナミックなビデオを簡単に生成できるようにすることで、あなたの創造性を強化します。高度なAIアバターとImage to Video AI機能を使用して、静的なビジュアルを魅力的なコンテンツに変換し、ユーザーフレンドリーなインターフェースを通じてあなたのクリエイティブなビジョンを実現します。

HeyGenのテキストを魅力的なビデオに変換するアプローチは何ですか？

HeyGenはText to Video AIを活用してビデオ作成を簡素化し、スクリプトを直接プロフェッショナルなビデオに変換できるようにします。リアルなボイスオーバーを生成し、豊富なテンプレートと編集ツールを利用して、高品質のコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはブランドの一貫性のためにカスタムAIアバターを作成できますか？

もちろんです。HeyGenはカスタムAIアバターを作成して利用することができ、すべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性を確保します。これらのパーソナライズされたAIアバターは、マーケティングやセールスビデオに最適で、強力で認識しやすいブランドプレゼンスを構築するのに役立ちます。

HeyGenは説明ビデオを生成するのにどれほどユーザーフレンドリーですか？

HeyGenはユーザーフレンドリーなインターフェースで設計されており、誰でもプロフェッショナルな説明ビデオを簡単に作成できます。先進的なAIビデオジェネレーターとして、直感的なコントロールとすぐに利用可能なテンプレートを提供し、魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。