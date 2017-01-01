デジタルアーティストやコンテンツクリエイター向けに、HeyGenのAIアバターがフラメンコや武道のようなクラシックな芸術形式の多様な文化的解釈を体現する様子を紹介する、魅力的な30秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはシュールで鮮やかにし、ダイナミックなカメラアングルを使用し、伝統と現代の創造性の融合を強調するために幻想的で現代的なサウンドトラックを補完してください。

