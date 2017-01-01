AI危機更新ジェネレーター: 迅速かつ明確なコミュニケーション
スクリプトからのテキストビデオを使用して迅速な対応のための透明で一貫したメッセージを生成し、評判を保護します。
マーケティングおよびコミュニケーションマネージャー向けに、予期しない出来事の際に様々なコミュニケーションチャネルで一貫したメッセージを維持する力を示す60秒の指導ビデオを想像してください。ビデオにはクリーンで情報豊かなグラフィックが含まれ、プロフェッショナルなAIアバターがHeyGenから提供され、字幕/キャプションが付いてアクセシビリティを確保します。
リスク管理担当者や法務チーム向けに、製品リコールやデータ漏洩のような潜在的なインシデントに対する積極的な準備を効果的なシナリオ生成を通じて紹介する30秒の簡潔なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは真剣で戦略的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのシナリオベースのストックビジュアルを使用し、テンプレートとシーンからのプロフェッショナルなテンプレートに基づいて、落ち着いた専門的なナレーションを伴います。
小規模ビジネスオーナーやPRコンサルタント向けに、知的なコンテンツ作成がどのように評判を保護し、重要なビジネスの瞬間における損害を最小限に抑えるのに役立つかを説明する75秒の洞察に満ちたビデオを開発してください。スタイルは共感的で問題解決に焦点を当て、プロフェッショナルで安心感を与えるビジュアル要素を持ち、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して様々なプラットフォームに最適化され、スクリプトからのテキストビデオで迅速に構築されます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは企業の危機管理をどのように強化できますか？
HeyGenは、緊急の更新をプロフェッショナルで一貫したメッセージに変えることで、危機の際に迅速な対応を実現します。AIアバターとテキストビデオ機能を活用して、企業は透明性のあるメッセージを迅速に生成し、様々なコミュニケーションチャネルでの損害を最小限に抑え、評判を保護します。
HeyGenはどのようなAI危機コミュニケーションを生成できますか？
HeyGenはAI危機コミュニケーションジェネレーターとして、製品リコールやデータ漏洩のようなシナリオのための重要な更新を迅速に作成することを可能にします。ユーザーはスクリプトからのテキストビデオとボイスオーバー生成を活用して、プロフェッショナルで準備されたビデオコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenは危機における準備とステークホルダーの保護を支援しますか？
もちろんです。HeyGenは、チームがテンプレート化されたコミュニケーション資産やシナリオベースのビデオメッセージを事前に作成することを可能にし、透明性のあるメッセージを確保し、予期しない出来事の際に強力なブランドの評判を維持することでステークホルダーの信頼を保護します。
HeyGenは緊急の危機更新中にブランドの一貫性を維持できますか？
はい、HeyGenは一貫したメッセージングを確保し、迅速な対応シナリオでもブランドの整合性を維持します。強力なブランディングコントロールにより、企業はロゴ、色、特定のビジュアル要素を組み込むことができ、すべての危機更新がプロフェッショナルで信頼を築くものとなります。