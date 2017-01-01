AIクリエイタービデオジェネレーターでバイラルビデオを素早く作成
高度なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、数分でフルビデオを簡単に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者やeラーニングの専門家を対象にした45秒のシネマティックショートを開発し、洗練されたAIアバターが複雑な科学的概念を説明します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでプロフェッショナル、かつ情報豊かで、スムーズなトランジションと落ち着いた権威あるナレーションを活用し、HeyGenの「AIアバター」機能を利用します。
個人ブランドビルダーやミームクリエイター向けに、スタイライズされたキャラクターアニメーションとトレンドオーディオを中心にしたユーモラスなスキットを特徴とする20秒のクイッキーなTikTokビデオを制作します。ビジュアルスタイルはクイックカットで大胆にし、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を強調してキャラクターの個性を引き出します。
マーケターや起業家向けに新製品をプロモーションするための説得力のある60秒のビデオをデザインし、ダイナミックで表現力豊かなビデオがいかに簡単に作成できるかを示します。ビジュアルとオーディオスタイルは説得力があり、プロフェッショナルで、高品質のストック映像を含め、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して洗練された最終出力を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはダイナミックなコンテンツのためのAIクリエイタービデオジェネレーターとしてどのように役立ちますか？
HeyGenはクリエイターがダイナミックで表現力豊かなビデオを簡単に制作できるようにします。高度なAIクリエイタービデオジェネレーターとして、テキストや写真を魅力的なビジュアルストーリーに変換し、さまざまなプラットフォームに最適です。
HeyGenはキャラクターアニメーションや完全にアニメーション化されたビジュアルをサポートしていますか？
はい、HeyGenはユーザーが完全にアニメーション化された感情豊かなキャラクターとビジュアルを生成できるAIビデオメーカーです。この機能により、魅力的なキャラクターアニメーションでストーリーを生き生きとさせることができます。
HeyGenでどのような種類のクリエイティブなビデオコンテンツを制作できますか？
HeyGenを使用すると、バイラルリールやTikTokのようなソーシャルメディア向けのシネマティックショートから、包括的な教育用解説まで、幅広いクリエイティブなビデオコンテンツを制作できます。多様なニーズに対応する多用途なAIビデオジェネレーターとして機能します。
HeyGenはデザインやアニメーションのスキルがなくてもビデオを作成するのに適していますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なAIビデオクリエイターとして設計されており、デザインやアニメーションのスキルは不要です。ユーザーフレンドリーなインターフェースが直感的な編集体験を提供し、誰でも高品質なコンテンツを制作できます。