AIクリエイタープロモビデオメーカー：瞬時に魅力的な動画を
直感的なテンプレートとシーンを使用して、AIクリエイタープロモビデオメーカーでカスタムプロモーション動画を簡単に生成し、即座にインパクトを与えます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターがソーシャルメディアでの存在感を高めるための90秒のダイナミックなデモ動画を開発してください。この動画は明るくエネルギッシュなビジュアルスタイルで、クイックカットとアップビートなロイヤリティフリー音楽を特徴とし、素晴らしいプロモーション動画を簡単に生成する方法を示します。コアメッセージは、HeyGenの多様な「AIアバター」を活用してスクリプトを瞬時に実現し、高度なビデオ制作を迅速かつアクセスしやすくすることに焦点を当てています。
企業トレーナーやeラーニング開発者向けに設計された2分間の指導ウォークスルー動画を作成し、魅力的な教育コンテンツを制作するプロセスを詳述します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでプロフェッショナル、かつ非常に情報豊かで、スクリーン録画と人間の声に似たナレーションに焦点を当てます。この動画は、HeyGenの正確な「ボイスオーバー生成」ツールと直感的なAIビデオエディターが、高品質なトレーニングモジュールの作成をどのように簡素化するかを強調し、高価なスタジオ機器を必要としません。
eコマースブランドや商品マーケターを対象にした45秒の活気あるショーケース動画を制作し、インパクトのある商品動画を作成します。ビジュアル美学は視覚的に豊かでトレンドを先取りし、多様な商品ショットと現代的なバックグラウンドミュージックを特徴とします。このプロンプトは、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」がユーザーにプロモーション動画を迅速にカスタマイズし、ブランド化する方法を強調し、さまざまなプラットフォームでの迅速なコンテンツ展開を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロモーション動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオエディターは直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースを提供し、高品質なプロモーション動画を簡単に制作できます。幅広いビデオテンプレートとAI駆動のツールを活用して、即座に動画を生成し、創造的なコントロールを大幅に向上させます。
HeyGenはテキストからAI駆動のプロモーションコンテンツを作成できますか？
もちろんです。高度なAIクリエイタープロモビデオメーカーとして、HeyGenはテキストを直接魅力的な動画に変換し、リアルなAIアバターと人間の声に似たナレーションを使用します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、コンテンツ制作を効率的に進めることができます。
プロモーション動画のブランディングオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、ロゴや色を含む包括的なブランディングコントロールを提供し、ブランドに合わせたプロモーション動画を作成できます。これにより、ソーシャルメディアなどのすべてのプラットフォームで、動画広告や商品動画が会社のアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenはオンラインエディターですか？どのようなメディア機能を提供していますか？
はい、HeyGenは強力なオンラインエディターで、プロモ動画を強化するための豊富なメディアライブラリとストックサポートを提供しています。字幕/キャプションを簡単に追加し、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを利用して、常にプロフェッショナルな見た目を保つことができます。