AIクリエイタープロモビデオジェネレーター: 驚くほど速く素晴らしいビデオを作成
強力なテキストからビデオへの変換を活用し、AIビデオジェネレーターで魅力的なプロモビデオを瞬時に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに、強力なプロモビデオメーカーがどのようにブランドを高めるかを示す、魅力的な30秒のストーリーをデザインしてください。プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアル美学を採用し、多様な「AIアバター」が明確で明瞭なボイスオーバーで重要なメッセージを伝えます。「カスタマイズ可能なビデオ」を簡単に作成し、独自のビジネスアイデンティティを完璧に表現する方法を強調します。
ソーシャルメディアコンテンツクリエイターをターゲットにした、スクロールを止める「AIプロモビデオ」をTikTokやInstagram向けに制作する方法を示す、魅力的な60秒のクリップを探求してください。このビデオは、トレンディでダイナミックなビジュアルスタイルを使用し、大胆なテキストオーバーレイ、クイックカット、アップビートなロイヤリティフリー音楽を取り入れ、「ソーシャルメディアビデオ広告」に最適です。HeyGenの自動「字幕/キャプション」をフィーチャーし、すべての視聴環境での最大のアクセシビリティとエンゲージメントを確保します。
eコマース起業家を対象にした、洗練された50秒のプロモーションビデオを開発し、「AIビデオジェネレーター」が「マーケティングストーリーテリング」をどのように変革するかを強調します。高品質な製品ビジュアルと憧れのライフスタイルショットを紹介し、インスピレーショナルなインストゥルメンタル音楽でバックアップします。HeyGenの広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」がユーザーに完璧なアセットを見つける力を与え、コンセプトを素晴らしいビジュアルストーリーに変える方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なAIクリエイタープロモビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、インパクトのあるAIプロモビデオを生成するプロセスを簡素化し、高度なAIツールとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、ブランドのユニークなマーケティングストーリーテリングを簡単に伝えることができます。
HeyGenは多様なオンラインプロモビデオメーカーのニーズに対応できますか？
はい、HeyGenは多用途なオンラインプロモビデオメーカーであり、さまざまなビジネスマーケティング目標に合わせたカスタマイズビデオを作成するための豊富なビデオテンプレートと直感的なドラッグ＆ドロップエディターを提供しています。
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、パーソナライズされたAIプロモビデオを作成するためにどのようなユニークな機能を提供しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバター、テキストからビデオへの機能、そして強力なカスタマイズオプションを提供し、あらゆるキャンペーンに対して非常に魅力的でパーソナライズされたAIプロモビデオを制作します。
HeyGenを使用してソーシャルメディアビデオ広告を強化するためにどのような要素を含めることができますか？
HeyGenを使用すると、高品質なボイスオーバー、魅力的な音楽と効果音を取り入れ、広範なストックメディアライブラリを活用することで、ソーシャルメディアビデオ広告を強化し、マーケティングストーリーテリングがオーディエンスに響くようにします。