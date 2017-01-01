AIクリエイティブビデオジェネレーター: テキストをビジュアルに変換
スクリプトから驚くべき4Kの説明ビデオとマーケティングビデオを生成し、高度なナレーション生成でパワーアップ。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナルやソロプレナー向けに、AI生成の高品質なビデオがキャンペーンにどのように力を与えるかを強調する、45秒の洗練されたマーケティングビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで説得力があり、自信に満ちたAIアバターが主要な利点を提示します。「AIアバター」と「ナレーション生成」の組み合わせたユーティリティを紹介し、複雑なスタジオセットアップなしで説得力のあるマーケティングビデオを提供します。
教育者やプロダクトマネージャーが複雑なトピックを明確にするために設計された、60秒の簡潔な説明ビデオを作成してください。クリーンでイラスト的なアニメーションスタイルを採用し、明確で権威あるが魅力的なナレーションを使用します。このビデオは「テンプレートとシーン」を活用してコンテンツを論理的に構成し、「字幕/キャプション」を使用してアクセシビリティを向上させ、ユーザーに物語に対する前例のないクリエイティブコントロールを提供します。
インフルエンサーやブランドビルダーがオンラインプレゼンスを向上させるために、20秒の魅力的なソーシャルメディア広告を制作してください。ビジュアルスタイルはテンポが速くトレンディで、ダイナミックなカットと人気のあるバックグラウンドミュージックを使用し、若々しく熱意のあるナレーションで補完されます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が、クリエイターがどのプラットフォームでも最適化された高インパクトのAIビデオジェネレーターコンテンツを迅速に生成する力を与えることを強調します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIクリエイティブビデオジェネレーターとして高品質なコンテンツを生成するのですか？
HeyGenは、ユーザーに高度なAIクリエイティブビデオジェネレーターを提供し、テキストプロンプトやスクリプトを驚くべき高品質なビデオに変換します。多様なAIアバターと自然なナレーションを選択して、メッセージを完璧に伝えることができます。
HeyGenのプラットフォームを使ってAIテキストからビデオを作成するのは簡単ですか？
はい、HeyGenはAIテキストからビデオの作成を非常に簡単かつ効率的にします。スクリプトを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなビデオを生成し、コンテンツ制作を大幅に効率化します。
HeyGenはプロフェッショナルなマーケティングビデオや説明ビデオの生成を手伝ってくれますか？
もちろんです。HeyGenは、説得力のあるマーケティングビデオや説明ビデオを作成するための理想的なAIビデオジェネレーターです。豊富なテンプレートと強力なブランディングコントロールを備えており、ソーシャルメディアやさまざまなプラットフォームに最適化された洗練されたコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはビデオ編集にどのようなクリエイティブコントロールと解像度を提供しますか？
HeyGenは、ビデオプロジェクトに対して広範なクリエイティブコントロールを提供し、4K解像度のエクスポートをサポートして、鮮明な品質を保証します。AIビデオエディターを使用して、アバターの表情から背景要素まで、すべての詳細を微調整し、真にプロフェッショナルな結果を得ることができます。