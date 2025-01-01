AIコースビデオジェネレーター：数分で魅力的なトレーニングを作成

HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、レッスンをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、学習者を迅速に引き込む。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやオンラインコーチをターゲットにした45秒の魅力的なプロモを制作し、「AIコースクリエイター」が新しいモジュールを迅速に立ち上げる方法を示します。ビデオはエネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルを持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」がデザインプロセスを簡素化し、迅速で効果的な学習スニペットを作成する方法を強調します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーや人事部門向けに、従業員のオンボーディング用の短くて情報豊富な「AIビデオジェネレーター」コンテンツを生成する簡単さを示す30秒の魅力的なソーシャルメディア広告を開発します。ビジュアルスタイルは親しみやすく、読みやすい「字幕/キャプション」を備え、書かれた指示をアニメーション化された説明に変換する簡単さを示します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームやeラーニング開発者向けに、スケーラブルなコンテンツ制作のための「AIコースビデオジェネレーター」の力を説明する60秒の企業製品概要を作成します。ビジュアル美学は洗練されてプロフェッショナルであり、多様な「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用し、洗練された声で、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がさまざまなプラットフォームでの再利用を可能にする方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIコースビデオジェネレーターの仕組み

高度なAI技術を使用して、コース教材をプロフェッショナルで魅力的なビデオレッスンに簡単に変換し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
コースコンテンツを貼り付ける
まず、スクリプトやレッスンプランをジェネレーターに直接貼り付けます。当プラットフォームは、スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、初期のビデオセグメントを作成します。
2
Step 2
AIアバターと音声を選択する
多様なAIアバターライブラリから選択し、適切なナレーションスタイルを選んでコンテンツを語らせることで、コースをパーソナライズし、一貫性のあるプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
3
Step 3
ビジュアルとアクセシビリティを追加する
ライブラリから関連するメディアを取り入れ、正確な字幕/キャプションを自動生成して、すべての学習者にアクセス可能なレッスンを提供します。
4
Step 4
コースをエクスポートして共有する
AI生成のコースビデオを完成させます。さまざまな形式とアスペクト比で完成したレッスンを簡単にエクスポートし、どの学習プラットフォームでもすぐに配信できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療教育の効率化

複雑な医療情報を明確で魅力的なAIコースビデオに変換し、医療教育における理解と学習成果を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIコースビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは、高度なテキスト-ビデオジェネレーターを使用してスクリプトを魅力的なコンテンツに変換することで、高品質なAIコースビデオを効率的に作成する力を提供します。豊富なテンプレートライブラリを備えたHeyGenは、教育者やL&DチームのためにAIビデオ作成プロセス全体を簡素化します。

HeyGenはトレーニングビデオのためにどのような革新的なビデオ作成ツールを提供していますか？

HeyGenは、影響力のあるトレーニングビデオを制作するために特別に設計された最先端のビデオ作成ツールを提供しています。これには、カスタマイズ可能なAIアバターと自然な音声のAIナレーションが含まれ、すべて高度な生成AI技術によって支えられています。

HeyGenはダイナミックなAI生成ビデオのためにAIアバターを活用できますか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターを統合して、ダイナミックで魅力的なAI生成ビデオを制作することに優れています。これらのアバターはスクリプトに命を吹き込み、教育資料の視覚的な魅力とインタラクティブなコンテンツの可能性を高めます。

HeyGenはAIナレーションに複数の言語をサポートしていますか？

はい、HeyGenは140以上の言語でAIナレーションをサポートしており、テキスト-ビデオ生成コンテンツでグローバルなオーディエンスにリーチすることができます。この広範な言語サポートにより、教育トレーニングビデオが世界中でアクセス可能で効果的であることを保証します。