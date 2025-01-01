AIコースビデオジェネレーター：数分で魅力的なトレーニングを作成
HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、レッスンをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、学習者を迅速に引き込む。
コンテンツクリエイターやオンラインコーチをターゲットにした45秒の魅力的なプロモを制作し、「AIコースクリエイター」が新しいモジュールを迅速に立ち上げる方法を示します。ビデオはエネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルを持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」がデザインプロセスを簡素化し、迅速で効果的な学習スニペットを作成する方法を強調します。
小規模ビジネスオーナーや人事部門向けに、従業員のオンボーディング用の短くて情報豊富な「AIビデオジェネレーター」コンテンツを生成する簡単さを示す30秒の魅力的なソーシャルメディア広告を開発します。ビジュアルスタイルは親しみやすく、読みやすい「字幕/キャプション」を備え、書かれた指示をアニメーション化された説明に変換する簡単さを示します。
マーケティングチームやeラーニング開発者向けに、スケーラブルなコンテンツ制作のための「AIコースビデオジェネレーター」の力を説明する60秒の企業製品概要を作成します。ビジュアル美学は洗練されてプロフェッショナルであり、多様な「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用し、洗練された声で、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がさまざまなプラットフォームでの再利用を可能にする方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIコースビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、高度なテキスト-ビデオジェネレーターを使用してスクリプトを魅力的なコンテンツに変換することで、高品質なAIコースビデオを効率的に作成する力を提供します。豊富なテンプレートライブラリを備えたHeyGenは、教育者やL&DチームのためにAIビデオ作成プロセス全体を簡素化します。
HeyGenはトレーニングビデオのためにどのような革新的なビデオ作成ツールを提供していますか？
HeyGenは、影響力のあるトレーニングビデオを制作するために特別に設計された最先端のビデオ作成ツールを提供しています。これには、カスタマイズ可能なAIアバターと自然な音声のAIナレーションが含まれ、すべて高度な生成AI技術によって支えられています。
HeyGenはダイナミックなAI生成ビデオのためにAIアバターを活用できますか？
もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターを統合して、ダイナミックで魅力的なAI生成ビデオを制作することに優れています。これらのアバターはスクリプトに命を吹き込み、教育資料の視覚的な魅力とインタラクティブなコンテンツの可能性を高めます。
HeyGenはAIナレーションに複数の言語をサポートしていますか？
はい、HeyGenは140以上の言語でAIナレーションをサポートしており、テキスト-ビデオ生成コンテンツでグローバルなオーディエンスにリーチすることができます。この広範な言語サポートにより、教育トレーニングビデオが世界中でアクセス可能で効果的であることを保証します。