AIコースプロモジェネレーター: 魅力的なビデオを迅速に作成
スクリプトを魅力的なビデオに変換して、高品質なコースプロモーションを手軽に制作。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者やeラーニング開発者を対象とした45秒のインストラクションビデオを想像し、HeyGenを使用した「オンラインコース作成」のシームレスなワークフローを説明します。ビデオはクリーンでプロフェッショナルな美学を採用し、明確で権威あるナレーション生成を行い、テンプレートとシーンが高品質なトレーニングコンテンツの開発をどのように簡素化するかを強調し、HeyGenの直感的なプラットフォームを「AIビデオジェネレーター」として紹介します。
小規模ビジネスオーナーや人事部門向けに、HeyGenを「インタラクティブコース」の究極の「AIコースクリエーター」として紹介する60秒の魅力的な説明ビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく説得力があり、多様なメディアライブラリ/ストックサポートと表現力豊かなAIアバターを組み合わせ、重要な利点を強調し、複雑なアイデアを簡素化するための明確な字幕/キャプションを使用し、コース開発を誰にでもアクセス可能にします。
「ビデオスクリプト」を洗練された「プロモビデオメーカー」の宝石に変える方法を、コンテンツマーケターやソロコースインストラクターを対象とした30秒の迅速なチュートリアルで紹介します。ビデオは、速いペースで注目を集めるビジュアル、エネルギッシュなバックグラウンドミュージック、簡潔で熱意あるAIの声を特徴とし、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を強調し、迅速なマルチプラットフォーム展開を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはオンラインコース作成のためのAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、オンラインコースのプロモーションやeラーニングコンテンツのための魅力的なビデオ作成を簡素化します。強力なAIビデオジェネレーター機能を活用して、ビデオスクリプトをプロフェッショナルで高品質なコースコンテンツに効率的に変換します。
HeyGenは魅力的なトレーニングコースビデオの作成を手助けできますか？
もちろんです。HeyGenはAIコースクリエーターとして機能し、動的なトレーニングコースを簡単に制作できるようにします。多様なトレーニングビデオテンプレートとAIナレーションを活用して、学習者を引きつける魅力的なビデオコンテンツを構築します。
コースプロモを強化するためにどのようなAIアバターを使用できますか？
HeyGenはリアルなAIアバター生成オプションを幅広く提供しており、コースプロモーションのための人間のスポークスパーソンビデオをフィーチャーできます。カスタムブランディングコントロールを使用して、ブランドの独自性を統合し、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
HeyGenはどのようにして私の書かれたビデオスクリプトを魅力的なビデオに変換しますか？
HeyGenの革新的なプラットフォームは、書かれたビデオスクリプトをリアルなAIアバターと動的なシーンを使用して魅力的なビデオに変換します。この機能により、高品質なeラーニングコンテンツや効果的なコースプロモーション素材をテキストから作成することができます。