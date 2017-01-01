45秒のエネルギッシュなビデオを想像してください。これは、オンライン教育者を目指す人々に向けたもので、AIコースコンテンツジェネレーターがどのようにして生のアイデアをインタラクティブなコースにシームレスに変換するかを示します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンであり、ユーザーがタイピングする様子と生成されたコースコンテンツが画面に現れる様子を素早く切り替え、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して生成された明確で熱意あるナレーションが流れます。

ビデオを生成