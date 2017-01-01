マーケティングチームや中小企業のオーナーをターゲットにした30秒の活気ある企業動画を制作し、AI企業動画ジェネレーターがコンテンツ作成をどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュ、ダイナミックなトランジションを使用し、アップビートな音楽トラックと明瞭なナレーションで、HeyGenのスクリプトから動画への強力な機能がアイデアを簡単に実現することを強調します。

ビデオを生成