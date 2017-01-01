AIコーポレートメッセージングジェネレーターで統一されたブランドボイスを
HeyGenの強力なブランディングコントロールを使用して、一貫したブランド体験のために企業メッセージを自動化し、パーソナライズします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタマーサービスチームやPRプロフェッショナル向けに設計された45秒のダイナミックなビデオをご覧ください。魅力的なAIアバターと親しみやすく明確な声を特徴としています。ソーシャルメディア用にテキストをカジュアル化したり、公式声明用にテキストをフォーマル化したりする方法を発見し、HeyGenの強力なAIアバターを活用して多様なコミュニケーションを届けることができます。
忙しい経営者やコミュニケーションスペシャリスト向けに調整された60秒のビデオで、コミュニケーション効率を向上させましょう。現代的で簡潔なアニメーションと権威あるナレーションを使用して、詳細なレポートのためにテキストを拡張したり、インパクトのある要約のためにテキストを短縮したりする方法を、HeyGenの統合されたボイスオーバー生成を活用して学びましょう。
小規模ビジネスオーナーやソーシャルメディアマネージャーを対象とした活気ある30秒のビデオで、クリエイティブプロセスに火をつけましょう。視覚的に魅力的なシーンと活気あるサウンドトラックを特徴とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して、インスピレーションを受けたメッセージから素晴らしいビジュアルを作成することで、コンテンツ作成がどれほど簡単になるかを探ります。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenはAIビデオ生成を通じてどのように企業メッセージングを強化しますか？
HeyGenは、AIで生成されたテキストを魅力的な企業ビデオに簡単に変換する力を提供します。私たちのプラットフォームは効率的なAIコーポレートメッセージングジェネレーターとして機能し、スクリプトをAIアバターとナレーションを使用して洗練されたビジュアルコンテンツに変換し、コンテンツ作成プロセスを合理化します。
HeyGenはすべてのビデオコミュニケーションで一貫したブランドボイスを維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、すべてのビデオで統一されたトーンとスタイルを確立し維持することで、一貫したブランド体験をサポートします。組み込みのブランディングコントロールとスクリプトのトーンを微調整する機能により、HeyGenはすべてのAI生成ビデオで一貫したブランドボイスが一貫していることを保証します。
HeyGenはビデオコンテンツ作成を加速するためにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは生成AIを活用して、ビデオ制作の効率を大幅に向上させます。初期のスクリプトコンセプトから最終的なビデオ出力まで、私たちのプラットフォームはプロフェッショナルなビデオをより迅速に制作するのを助け、全体的なコンテンツ作成ワークフローを加速します。
HeyGenのAIはビデオスクリプトの洗練と適応にどのように役立ちますか？
HeyGenのAIツールは、ビデオスクリプトを完璧にするための多用途なテキスト操作機能を提供します。詳細を追加するためにテキストを拡張したり、簡潔さを求めてテキストを短縮したり、カジュアル化やフォーマル化のために形式を調整したりすることが簡単にでき、メッセージが常に的確であることを保証します。