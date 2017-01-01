マーケティングマネージャーやコンテンツクリエイターをターゲットにした30秒のビデオで、ブランドのメッセージングを簡単に実現しましょう。クリーンでプロフェッショナルな美学と明るいナレーションを特徴とするこのビデオは、AIコーポレートメッセージングジェネレーターがどのようにしてすべてのコミュニケーションで一貫したブランドボイスを維持し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して効果的なメッセージを迅速に作成できるかを示します。

