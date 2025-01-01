AIコーポレートアナウンスメントビデオメーカー：瞬時にプロフェッショナルなビデオを
スクリプトを魅力的なプロフェッショナルビデオに瞬時に変換します。テキスト-to-ビデオ機能で、グローバルチーム向けのコーポレートアナウンスメントが簡単に。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なクライアントを対象にした60秒のマーケティングビデオをデザインし、新しい製品機能を紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的なもので、鮮やかなストック映像と画面上のテキストを組み合わせて主要な利点を強調し、現代的でアップビートなサウンドトラックに設定します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、効率的にナarrativeを生成し、マーケティングメッセージを注目を集めるAIビデオメーカーのプロダクションに変えます。
部門長向けの30秒の内部コミュニケーションビデオを制作し、会社全体の新しいイニシアチブを発表します。このAIコーポレートアナウンスメントビデオは、洗練されたビジュアル美学を維持し、事前にデザインされたテンプレートを使用して複雑な情報を迅速に伝えるプロフェッショナルなナレーションを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用してブランドの一貫性と迅速なターンアラウンドを確保し、インパクトのあるコミュニケーション作品にしてください。
グローバルなオーディエンス向けに45秒のソーシャルメディア発表を開発し、会社のマイルストーンを祝います。ビデオは包括的で活気のあるビジュアルスタイルを持ち、多様なストックメディアと明確な字幕を組み込んでアクセシビリティを確保します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、複数の地域でメッセージを効果的にローカライズし、プロフェッショナルなビデオが広く共鳴し、成果を明確に伝えるようにします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
HeyGenはAIでプロフェッショナルなビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を駆使し、スクリプトを迅速かつ効率的に魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、マーケティングビデオやコーポレートアナウンスメントなどのさまざまなニーズに対応します。
HeyGenはブランド化のためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは広範なブランドコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを統合し、カスタマイズ可能なテンプレートを利用して、すべてのビデオが独自のブランドアイデンティティを反映するようにします。また、メディアライブラリやストック映像を使用してプロフェッショナルなビデオを強化することもできます。
HeyGenはグローバルオーディエンス向けのビデオローカライズをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは多言語対応のローカライズをサポートし、140以上の言語でのボイスオーバー生成を提供します。この機能は、自動キャプションやスクリプトからのテキスト-to-ビデオと組み合わせて、多様なグローバルオーディエンス向けのトレーニングビデオやマーケティングビデオを簡単に制作できます。
HeyGenのAIビデオメーカーはチームコラボレーションをどのように強化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオメーカーを提供し、複数のユーザーがプロジェクトに貢献できるようにすることで、チームコラボレーションを効率化します。AIビデオエージェントを備えたプラットフォームは、効率的なビデオ制作と簡単な共有を可能にし、内部コミュニケーション、ソーシャルメディア発表、またはチームベースのビデオ制作に最適です。