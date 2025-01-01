AI建設安全ビデオジェネレーターでトレーニングを強化
数分で魅力的なカスタム建設安全ビデオを生成。AIアバターを活用して明確で一貫した安全トレーニングを提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富な建設作業員を対象にした30秒のリフレッシュビデオを開発し、指導的かつ実践的なビジュアルアプローチと落ち着いた権威ある声のナレーションを用いて、はしごの安全性などの一般的な危険を強調し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して簡単に作成します。
安全担当者や人事専門家向けに60秒の情報ビデオを生成し、クリーンでモダンなビジュアルスタイルと強調されたオンスクリーンテキストを使用して新しいOSHA基準を説明し、HeyGenの事前設計されたテンプレートとシーンを活用して効率的な安全トレーニングビデオを作成します。
プロジェクトマネージャーが現場特有の安全ブリーフィングを主導するための50秒のシナリオベースのビデオを作成し、緊急かつ明確なビジュアルとオーディオスタイルを採用し、権威ある声で緊急手順を詳細に説明し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用してカスタム安全トレーニングを強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして建設安全ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAI建設安全ビデオジェネレーターとして機能し、テキストスクリプトを魅力的な安全トレーニングビデオに簡単に変換します。高度なAIビデオ技術を利用して、重要な職場安全ビデオの制作を大幅に効率化します。
HeyGenは安全トレーニングコンテンツのカスタマイズにどのような機能を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターとシームレスなボイスオーバー生成を含む強力なカスタム安全トレーニング機能を提供します。また、自動キャプションを追加し、ブランドコントロールを統合して、安全プロトコルが明確かつ一貫して伝えられるようにします。
HeyGenは異なるプラットフォームで安全トレーニングビデオを配信するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは簡単なエクスポートと共有オプションで安全トレーニングビデオの効率的な配信を可能にします。さまざまなアスペクト比で職場安全ビデオを制作し、すべての希望するプラットフォームで安全意識ビデオがアクセス可能であることを保証します。
HeyGenはトレーニングビデオの制作をどのように加速しますか？
HeyGenは使いやすいインターフェースと幅広いテンプレートを提供することで、トレーニングビデオの制作を大幅に加速します。このAIビデオメーカーは、高品質の安全トレーニングコンテンツの迅速な作成を可能にし、すべての安全ニーズに対して非常に効率的なビデオ作成プラットフォームを提供します。