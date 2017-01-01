AI建設ジェネレーター: 未来の建築をより速くデザイン
AIアーキテクチャジェネレーターで建築デザインを強化。シンプルなテキストプロンプトを使用して、迅速な3Dレンダリング、デザインの自動化、そして大幅な時間節約を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
不動産開発者や将来の住宅所有者向けに、この60秒のビデオは、ジェネレーティブデザインが現実的な住宅の間取り図や魅力的なバーチャルツアーを作成する変革の可能性を示します。2Dレイアウトから見事な3Dレンダリングへのスムーズな移行を目撃し、AIアバターによるプロフェッショナルなナレーションが、HeyGenがどのように物件の視覚化とクライアントのエンゲージメントを向上させるかを紹介します。
建築学生や前衛的なデザイナーを対象にしたこの30秒のビジュアルスペクタクルで、AI建設ジェネレーターによる建築デザインの未来を探求してください。多様なモダン建築スタイルや高層ビルを紹介する急速なモンタージュを目撃し、スリークなグラフィックとエネルギッシュな音楽を通じて驚くべきスタイルの探求を示し、HeyGenの柔軟なテンプレートとシーンで簡単に実現します。
AI支援デザインによる無限のデザインアイデアとデザイン要素の詳細なカスタマイズを解き放つこの40秒の情報ビデオは、建築家志望者やDIYホームリノベーター向けに作られています。インタラクティブでユーザーフレンドリーなインターフェースを特徴とし、HeyGen内で直接生成された陽気で励ましのナレーションが、シームレスな建築画像生成を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAI生成の建築デザインのプレゼンテーションをどのように向上させますか？
HeyGenを使用すると、静的な3Dレンダリングやバーチャルツアーをダイナミックなビデオプレゼンテーションに変換できます。AIアバターを活用して、ジェネレーティブAIデザインを説明し、内装や外装のデザイン要素を紹介し、プロフェッショナルなナレーションとカスタマイズ可能なシーンで建築アイデアを実現します。これにより、クライアントやステークホルダーの創造性とエンゲージメントが大幅に向上します。
HeyGenを建築デザインコミュニケーションにどのように創造的に活用できますか？
HeyGenを使用すると、さまざまなデザインコンセプトやプロジェクト提案のビデオ説明を簡単に生成できます。テキストからビデオへの機能を活用して、デザインアイデアを明確に伝え、異なる建築スタイルを紹介したり、住宅の間取り図を示したりすることで、より良い理解と実験を促進します。
HeyGenは既存の建築デザインワークフローと統合して時間を節約できますか？
HeyGenは魅力的なデザインプレゼンテーションの作成を効率化し、従来のビデオ制作に費やす時間を大幅に削減します。AIアバターと自動ナレーション生成を使用することで、建築家やデザイナーはテキストプロンプトをプロフェッショナルなビデオに迅速に変換し、より創造的な建築デザイン作業と実験に貴重な時間を割くことができます。
HeyGenは建築プロジェクトビデオのカスタマイズとブランディングを支援できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、特定のビジュアルスタイルをデザインビデオに組み込むことができます。これにより、すべての建築画像生成、3Dレンダリング、プロジェクト提案において一貫性のあるプロフェッショナルなプレゼンテーションが保証され、全体的なデザイン構造が向上します。