AIコンプライアンス研修ビデオジェネレーターで簡単に学ぶ

従業員のエンゲージメントを高め、コンプライアンスを確保します。AIアバターを使用してスクリプトからプロフェッショナルな研修ビデオを簡単に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRマネージャーや研修スペシャリストを対象に、従業員のオンボーディング用の魅力的なビデオコンテンツを作成する方法を紹介する90秒のダイナミックなビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはモダンで親しみやすく、バーチャルオフィス環境で多様なAIアバターを使用し、フレンドリーで会話的なトーンを採用します。HeyGenのAIアバターがどのようにして重要な初期研修に人間味を加え、より魅力的で記憶に残る学習体験を促進するかを示してください。
サンプルプロンプト2
多国籍企業と法務部門を対象に、SOC 2およびGDPRに準拠した多言語ビデオの作成の重要性を示す2分間の詳細なビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはグローバルでプロフェッショナルにし、世界地図と安全なデータアイコンを特徴とし、画面上に複数の言語オプションを表示します。HeyGenの強力なナレーション生成機能が、さまざまな言語地域で一貫した法的に健全なメッセージングを保証する方法を強調してください。
サンプルプロンプト3
中小企業とL&D部門向けに、さまざまな研修ニーズに対応するエンドツーエンドのビデオ生成の容易さを示す45秒のスナッピーなビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはクリーンで効率的にし、HeyGenのユーザーフレンドリーなインターフェースと事前に構築されたテンプレートを紹介する迅速でシームレスなトランジションを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用することで、非専門家でも迅速に高品質な研修資料を作成できることを強調してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AIコンプライアンス研修ビデオジェネレーターの使い方

AIアバターとスクリプトからビデオへの技術を使用して、魅力的でコンプライアンスに準拠した研修ビデオを迅速に制作し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
コンプライアンス研修のテキストを入力することから始めます。私たちの**スクリプトからビデオへの技術**が、瞬時にダイナミックなビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様な**AIアバター**のライブラリからコンテンツを提示するアバターを選びます。リアルな表情とジェスチャーでエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ビジュアルとテンプレートを適用
プロフェッショナルにデザインされた**テンプレート**から選び、自分のメディアでカスタマイズします。コンテンツが洗練され、ブランドに合った見た目になるようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成した**コンプライアンス研修ビデオ**をさまざまな形式でダウンロードするか、直接リンクでLMSにシームレスに統合します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

技術的および規制的な研修を効率化

複雑なコンプライアンス規制や技術的な主題を明確で理解しやすいAIビデオレッスンに簡素化し、効果的な従業員のオンボーディングとスキルアップを実現します。

よくある質問

HeyGenはAIコンプライアンス研修ビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換することで、高品質な「AIコンプライアンス研修ビデオ」を迅速に制作する力をユーザーに提供します。「AIアバター」と「スクリプトからビデオへの変換」技術を活用することで、一貫したメッセージングと効率的なコンテンツ更新を保証し、理想的な「AIコンプライアンス研修ビデオジェネレーター」となります。

HeyGenは効率的なAIビデオ生成のためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenの「AIビデオジェネレーター」は、先進的な「AIナレーション」、自動「キャプションと字幕」、包括的な「クリエイティブエンジン」などの強力な技術的機能を提供します。これらのツールは、スクリプトから最終エクスポートまでの「エンドツーエンドのビデオ生成」プロセスを効率化します。

HeyGenは多言語ビデオを生成し、既存のLMSプラットフォームと統合できますか？

はい、HeyGenは多様なAIボイスを使用した「多言語ビデオ」の作成をサポートしており、グローバルな労働力に効果的にリーチできます。シームレスな展開のために、HeyGenは「LMS統合」システムをサポートするように設計されており、「企業学習」のコンテンツ配信と追跡を簡素化します。

AIアバターとスクリプトからビデオへの変換機能は、どのようにして魅力的なビデオコンテンツを強化できますか？

HeyGenのダイナミックな「AIアバター」は、一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供し、「スクリプトからビデオへの変換」機能は、書かれたスクリプトを迅速に洗練されたビデオに変換します。この強力な組み合わせにより、「従業員のオンボーディング」や「技術研修」のための非常に「魅力的なビデオコンテンツ」を、驚くほど簡単にカスタマイズして作成できます。