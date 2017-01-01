AIコンプライアンスジェネレーター：規制管理を簡素化

監査対応の文書を作成するための高度なAIツールでリスク評価と規制コンプライアンスを自動化します。

コンプライアンス担当者と法務チームを対象にした60秒のビデオを制作し、手作業での圧倒的な規制コンプライアンスの負担から、AIコンプライアンスジェネレーターによる効率的な自動化への移行を視覚的に描写します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、効率向上を示す鮮明なグラフィックを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を用いた権威あるナレーションを伴い、AIアバターが使いやすさを示します。

サンプルプロンプト1
GRC専門家とリスクマネージャー向けに90秒の説明ビデオを開発し、AIコンプライアンスジェネレーターがコンプライアンス管理を簡素化し、監査対応の文書を確保する方法を紹介します。ビデオは魅力的でチュートリアルのようなビジュアルスタイルを持ち、画面録画セグメントと現代的なグラフィックを組み合わせ、テキストからビデオへのスクリプトから生成された明るく自信に満ちたボイスオーバーを使用し、明確な字幕/キャプションで強化します。
サンプルプロンプト2
CEO、CTO、イノベーションリーダー向けに2分の未来志向のビデオを作成し、AIコンプライアンスジェネレーターの予測コンプライアンス分析と積極的な規制変更管理の戦略的優位性を強調します。未来的でダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、モーショングラフィックスとインスパイアリングな音楽の下敷きを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、将来に備えたコンプライアンスのビジョンを伝えます。
サンプルプロンプト3
データサイエンティスト、AI倫理学者、技術コンプライアンス専門家を対象にした45秒のフォーカスビデオを設計し、AIコンプライアンスジェネレーターがどのようにして堅牢なAIガバナンスを強化し、正確なリスク評価プロセスを自動化するかを説明します。ビジュアルスタイルは詳細で分析的にし、データビジュアライゼーションとプロセスフローを示し、落ち着いた情報提供的なボイスオーバーを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、AIアバターが主要な技術ポイントを説明する可能性があります。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIコンプライアンスジェネレーターの仕組み

複雑な規制環境を効率的にナビゲートし、インテリジェントなAI支援で正確で監査対応のコンプライアンス文書を生成します。

1
Step 1
コンプライアンスニーズを特定
まず、組織の独自の規制要件を指定するか、内蔵の法的テンプレートライブラリから選択します。この基本的な入力がAIにコンプライアンスの範囲を理解させるガイドとなります。
2
Step 2
規制文書を生成
指定した入力に基づいてAI生成のコンプライアンス文書を作成するためにAIを活用します。この機能により、初期の作成プロセスが効率化され、大幅な時間を節約できます。
3
Step 3
コンテンツをカスタマイズおよび洗練
AI生成のコンテンツをレビューし、必要な調整を直感的なAI対応のコンプライアンスエディターを使用して行います。ブランディングコントロール（ロゴ、色）の適用に似て、文書を内部ポリシーやブランディングに正確に合わせることができます。
4
Step 4
監査対応のレポートをエクスポート
コンプライアンス文書を最終化し、内部レビュー、外部監査、または規制提出に適した複数の形式で安全にエクスポートします。文書は監査対応の準備が整っています。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIコンプライアンスジェネレーターの成功を強調

説得力のあるビデオ証言やケーススタディを作成して、AIコンプライアンスジェネレーターの価値と影響を効果的に示します。

background image

よくある質問

HeyGenのAIビデオプラットフォームはどのようにして規制コンプライアンスのトレーニングを強化しますか？

HeyGenのAIビデオプラットフォームは、組織が規制コンプライアンスのための魅力的なトレーニング資料を効率的に作成することを可能にします。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、複雑なコンプライアンス文書を理解しやすく記憶に残る教育コンテンツに変換し、効果的な知識移転を確保します。

HeyGenは監査対応のコンプライアンス文書をビデオ形式で生成できますか？

HeyGenは主にビデオコンテンツを生成しますが、監査対応のコンプライアンス文書の視覚的な要約や説明を作成するための強力なツールとなります。ボイスオーバー生成や字幕機能を使用して複雑な情報を明確にし、公式文書を補完します。

HeyGenはコンプライアンス管理ワークフローの自動化にどのような機能を提供しますか？

HeyGenはコンプライアンス関連のビデオ資産の作成を大幅に自動化し、コンプライアンスチームの作業負荷を軽減します。スクリプトをAIアバターとボイスオーバーを用いた完全なビデオに変換することで、内部ポリシーや規制更新の説明の制作を加速し、全体的なコンプライアンス管理にシームレスに統合します。

HeyGenのブランディングコントロールはAIガバナンスコミュニケーションをどのようにパーソナライズしますか？

HeyGenの強力なブランディングコントロールにより、組織はAIガバナンスの原則や内部ポリシーを説明するビデオをパーソナライズできます。会社のロゴや色を組み込むことで、すべてのAIガバナンスコミュニケーションが一貫性を持ち、プロフェッショナルで、企業のアイデンティティに合致するようにします。