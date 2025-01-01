AI会社アップデートビデオメーカー: 魅力的なアップデートを迅速に作成

高度なスクリプトからビデオへの機能を使用して、数分でプロフェッショナルで高品質な会社のアップデートを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイター向けに、効率的に「AIビデオ作成」コンテンツを生成するための45秒のチュートリアルを開発します。ビジュアルスタイルは明るくユーザーフレンドリーで、HeyGenの直感的なインターフェースを使用した既存のテンプレートの使用方法を示します。親しみやすく情報豊富なナレーションと画面上のテキストを組み合わせて、スクリプトからビデオへのプロセスを案内し、使いやすさを強調します。
サンプルプロンプト2
製品マネージャー向けに、社内での新機能リリースを強調する30秒の内部コミュニケーション発表を制作します。ビデオはモダンでクリーンなビジュアル美学を持ち、製品のスクリーンショットとアニメーションのコールアウトを含みます。音声はHeyGenの音声生成を通じて生成された簡潔で権威あるナレーションを特徴とし、明瞭さとインパクトを確保します。
サンプルプロンプト3
eコマースビジネス向けに、フラッシュセールを発表するための60秒のソーシャルメディア広告をデザインし、「高品質ビデオ」制作を大きな予算なしで強調します。ビジュアルスタイルはテンポが速く活気に満ち、多様な製品を紹介します。広告には、HeyGenからの同期された字幕/キャプションを含め、即座に注意を引くためのアップビートでエネルギッシュなサウンドトラックを含める必要があります。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI会社アップデートビデオメーカーの仕組み

AIを活用して制作プロセスを効率化し、会社の発表を魅力的なビデオアップデートに迅速かつ効率的に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
会社のアップデートスクリプトを作成するか、さまざまな事前設計されたテンプレートとシーンから選択して、AIビデオ作成を迅速に開始します。
2
Step 2
AIプレゼンターとビジュアルを選択
多様なAIアバターからメッセージを伝えるプレゼンターを選びます。メディアライブラリから関連する画像、ビデオ、音楽を追加して、ストーリーに完璧にマッチさせます。
3
Step 3
ブランド要素とアクセシビリティを適用
ブランドコントロールを使用して、会社のロゴ、色、フォントを統合し、一貫した外観を維持します。アクセシビリティのために自動字幕/キャプションを追加し、音声を磨きます。
4
Step 4
アップデートをエクスポートして配信
最終化したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して高品質なビデオをエクスポートし、会社のアップデートが効果的にオーディエンスに届くようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功を強調

顧客の声や成功事例を魅力的なAIビデオに変換し、会社の成果を効果的に紹介し、信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenはマーケティングチームのためにAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストを魅力的なビデオに変換することで、マーケティングチームが高品質なビデオコンテンツを制作できるようにします。その直感的なプラットフォームは、AIビデオ作成プロセス全体を簡素化し、スクリプトから魅力的なマーケティングビデオを迅速に生成できるようにします。

HeyGenはAIアバターを使ったプロフェッショナルなビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはユーザーがリアルなAIアバターを組み込んだ素晴らしいプロフェッショナルビデオを作成できるようにします。強力なブランディングコントロールを使用して、これらのアバターをカスタマイズし、Brandkit要素を統合することで、一貫性のある高品質なビデオ出力を確保できます。

HeyGenはビジネスにとって効率的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは、ビデオ制作のワークフローを簡素化し、ビジネスが数分でプロフェッショナルなビデオを生成できるように設計された効率的なAIビデオプラットフォームです。高度なAIビデオメーカーのツールとカスタマイズ可能なテンプレートを活用することで、従来のビデオ作成に必要な時間とリソースを大幅に削減します。

HeyGenは多様なグローバルオーディエンス向けにビデオをどのようにローカライズできますか？

HeyGenは、ビデオを効果的にローカライズするための強力な機能を提供し、多様なグローバルオーディエンスに簡単にリーチできるようにします。高度な音声生成と包括的な字幕サポートを通じて、HeyGenはビデオコンテンツが世界中でアクセス可能で文化的に関連性があることを保証します。