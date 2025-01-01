AI企業アップデートビデオジェネレーター：プロフェッショナルなアップデートを簡単に
カスタマイズ可能なAIアバターで魅力的な企業アップデートビデオを瞬時に作成します。
新入社員や内部関係者向けに30秒の魅力的な企業文化ハイライトリールを開発します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して明るく、活気に満ちたビジュアルをデザインし、HeyGenのボイスオーバー生成による親しみやすく、モチベーションを高めるナレーションを補完します。会社の活気ある雰囲気を反映するために優れたビデオ品質を目指します。
小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家向けに、AI生成ビデオジェネレーターを使用して迅速な企業アップデートを作成する方法を説明する60秒の情報ビデオを制作します。明確でプロフェッショナルなビジュアルを維持し、理解しやすいナレーションを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して詳細なシーンを示します。自動字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保します。
既存のユーザーやプロダクトマネージャー向けに、内部コミュニケーションのためのAI生成ビデオの作成の容易さを示す20秒のダイナミックな機能スポットライトを作成します。テンポの速いUI/UXに焦点を当てたビジュアルとパンチの効いたアップビートなバックグラウンドスコアに焦点を当てます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートを強調し、効率的な制作ワークフローを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI生成コンテンツで私のソーシャルメディアビデオをどのように向上させますか？
HeyGenは、先進的なAIを使用してソーシャルメディア向けの高品質なビデオ出力を制作する力をクリエイターに提供します。私たちのプラットフォームは、魅力的なコンテンツを効率的に生成するための多様なテンプレートとツールを提供し、AI生成ビデオを通じてメッセージが際立つことを保証します。
HeyGenは現代の制作ワークフローにおいて効率的なテキスト-ビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとボイスオーバーを使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、制作ワークフローを合理化します。このAIビデオジェネレーターは、従来のビデオ編集の必要性を大幅に削減し、コンテンツ作成を加速し、視覚的な精度を向上させます。
HeyGenはシネマティックなビジュアルと詳細なシーンを持つビデオを制作できますか？
はい、HeyGenのAIビデオジェネレーターは、視覚的に驚異的な結果を提供するように設計されており、ユーザーが詳細なシーンを驚くべき視覚的精度で作成できるようにします。私たちの高度な機能は、AI生成ビデオに洗練されたプロフェッショナルでシネマティックな美学を保証します。
HeyGenはAI企業アップデートビデオで物理的な正確性とブランディングをどのように確保しますか？
HeyGenは、最先端のAIを活用して、アバターの動きや表情において前例のない正確性を持つ企業アップデートビデオを生成します。ユーザーは、カスタマイズ可能なブランディングコントロールを通じて強力なブランドの一貫性を維持することもでき、すべてのAI企業アップデートビデオが企業のアイデンティティに完全に一致することを保証します。