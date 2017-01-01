AIコミュニティアップデートジェネレーター：今すぐエンゲージメントを高めよう

動的で更新可能なコミュニティアナウンスを作成。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオを使用して、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換します。

コミュニティマネージャーやオンライングループ管理者を対象にした45秒のビデオを作成し、AIコミュニティアップデートジェネレーターがどのようにコミュニケーションを簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、ユーザーフレンドリーなインターフェースのクイックデモを含め、明るく親しみやすいAIの声で視聴者を案内します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を強調し、どのようにして簡単にアップデートを魅力的なビデオコンテンツに変換できるかを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家向けに、AIマーケティングキャンペーンジェネレーターの力を示す30秒のダイナミックなビデオを開発します。テンポの速い編集、鮮やかなグラフィック、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、明確で簡潔なナレーションを添えます。このビデオでは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を大々的に取り上げ、さまざまなキャンペーンに合わせて魅力的なマーケティングビデオを迅速に組み立て、カスタマイズできることを示します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャーを対象にした60秒の説明ビデオを制作し、AIコンテンツツールの包括的な利点を詳述します。ビジュアルスタイルは魅力的で情報豊かにし、強力なコピー生成能力を示す画面共有セグメントを組み込み、自信に満ちたAIアバターの声で提供します。HeyGenの「AIアバター」機能を紹介し、コンテンツ制作の手軽さを強調します。
サンプルプロンプト3
非営利団体やコミュニティオーガナイザー向けに、AIコミュニティリソースディレクトリジェネレーターに焦点を当てた40秒のプロフェッショナルで情報豊かなビデオをデザインします。ビジュアルパレットは温かく親しみやすくし、明確なインフォグラフィックと穏やかで安心感のあるナレーションを使用して、使いやすさと更新可能性の重要性を伝えます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して、重要なコミュニティリソースのために明確で一貫したメッセージングをどのように簡単に達成できるかを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIコミュニティアップデートジェネレーターの使い方

コミュニティコミュニケーションを効率化。AIを使って魅力的なビデオアップデートを簡単に作成し、明確さとリーチを向上させます。

1
Step 1
プロジェクトを作成
HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートから選択し、コミュニティアップデートビデオの迅速で効率的なスタートを切ります。
2
Step 2
アップデートスクリプトを貼り付け
コミュニティアップデートのテキストをスクリプトエディタに直接入力します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能によって強力なコピー生成能力が発揮されます。
3
Step 3
プレゼンターを選択
魅力的なAIアバターを選んでコミュニティメッセージを届けます。メディアライブラリからビジュアルを取り入れて、視聴者を引きつける画像を生成し、ビデオをさらに強化します。
4
Step 4
コンテンツをエクスポート
ビデオを完成させ、HeyGenのアスペクト比変更とエクスポート機能を使用して、磨き上げられたAIコンテンツツールの出力をコミュニティとシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIで教育的なコミュニティコンテンツを強化

.

コミュニティアップデート内の教育セグメントのエンゲージメントと保持を向上させ、コンテンツを動的なAIビデオに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはクリエイティブなマーケティングキャンペーンのためのビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト読み上げを使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、マーケティングキャンペーンを強化します。カスタマイズ可能なテンプレートがビデオ生成プロセス全体を効率的かつ効果的にします。

HeyGenはどのようなコンテンツを迅速かつ効果的に生成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-ビデオを活用して魅力的なコンテンツを生成する強力なAIコンテンツツールです。短いアップデートからより広範なマーケティング資料まで、さまざまなビデオ形式を迅速に制作し、注目を集めることができます。

HeyGenはビデオのブランド一貫性のためのカスタマイズオプションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、生成されたビデオにロゴやブランドカラーをシームレスに統合できます。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、簡単にカスタマイズでき、プロフェッショナルで一貫したブランドメッセージを届けます。

HeyGenはマーケティング戦略のための多様な長編コンテンツの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはAIマーケティングキャンペーンジェネレーターとして機能し、簡潔なアップデートから包括的な長編ナラティブまで、幅広いビデオコンテンツを制作できます。強力なコピー生成能力により、マーケティングメッセージが常に魅力的で明確に伝わります。