コミュニティマネージャーやオンライングループ管理者を対象にした45秒のビデオを作成し、AIコミュニティアップデートジェネレーターがどのようにコミュニケーションを簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、ユーザーフレンドリーなインターフェースのクイックデモを含め、明るく親しみやすいAIの声で視聴者を案内します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を強調し、どのようにして簡単にアップデートを魅力的なビデオコンテンツに変換できるかを示します。

