AIコミュニティアップデートジェネレーター：今すぐエンゲージメントを高めよう
動的で更新可能なコミュニティアナウンスを作成。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオを使用して、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家向けに、AIマーケティングキャンペーンジェネレーターの力を示す30秒のダイナミックなビデオを開発します。テンポの速い編集、鮮やかなグラフィック、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、明確で簡潔なナレーションを添えます。このビデオでは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を大々的に取り上げ、さまざまなキャンペーンに合わせて魅力的なマーケティングビデオを迅速に組み立て、カスタマイズできることを示します。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャーを対象にした60秒の説明ビデオを制作し、AIコンテンツツールの包括的な利点を詳述します。ビジュアルスタイルは魅力的で情報豊かにし、強力なコピー生成能力を示す画面共有セグメントを組み込み、自信に満ちたAIアバターの声で提供します。HeyGenの「AIアバター」機能を紹介し、コンテンツ制作の手軽さを強調します。
非営利団体やコミュニティオーガナイザー向けに、AIコミュニティリソースディレクトリジェネレーターに焦点を当てた40秒のプロフェッショナルで情報豊かなビデオをデザインします。ビジュアルパレットは温かく親しみやすくし、明確なインフォグラフィックと穏やかで安心感のあるナレーションを使用して、使いやすさと更新可能性の重要性を伝えます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して、重要なコミュニティリソースのために明確で一貫したメッセージングをどのように簡単に達成できるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブなマーケティングキャンペーンのためのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト読み上げを使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、マーケティングキャンペーンを強化します。カスタマイズ可能なテンプレートがビデオ生成プロセス全体を効率的かつ効果的にします。
HeyGenはどのようなコンテンツを迅速かつ効果的に生成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-ビデオを活用して魅力的なコンテンツを生成する強力なAIコンテンツツールです。短いアップデートからより広範なマーケティング資料まで、さまざまなビデオ形式を迅速に制作し、注目を集めることができます。
HeyGenはビデオのブランド一貫性のためのカスタマイズオプションを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、生成されたビデオにロゴやブランドカラーをシームレスに統合できます。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、簡単にカスタマイズでき、プロフェッショナルで一貫したブランドメッセージを届けます。
HeyGenはマーケティング戦略のための多様な長編コンテンツの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはAIマーケティングキャンペーンジェネレーターとして機能し、簡潔なアップデートから包括的な長編ナラティブまで、幅広いビデオコンテンツを制作できます。強力なコピー生成能力により、マーケティングメッセージが常に魅力的で明確に伝わります。