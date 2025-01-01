AIコミュニティ発表ビデオジェネレーターで魅力的なアップデートを

スクリプトを高品質なビデオコンテンツに変換し、テキスト-to-ビデオを使用して魅力的なコミュニティ発表を簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアコンテンツクリエイターや小規模ビジネスオーナー向けに、30秒の活気あるAIビデオをデザインし、エンゲージメントを最大化するためのクイックヒントを提供します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、簡潔なスクリプトをインパクトのあるショートに変換し、自動字幕/キャプションで明確さを確保します。
サンプルプロンプト2
マーケティング専門家や営業チームを対象にした、60秒の洗練されたマーケティングビデオを制作し、HeyGenの製品プロモーションの多様性を示します。美的感覚はスリークでコーポレートにし、HeyGenのテンプレート＆シーンとメディアライブラリ/ストックサポートを利用してブランド資産をシームレスに統合し、カリスマ的なAIアバターが自信を持ってトーンを伝えます。
サンプルプロンプト3
HeyGenの潜在的なユーザーやビデオ作成初心者を対象にした、50秒の情報豊かなビデオを作成し、プロフェッショナルなコンテンツを生成する簡単さを示します。クリーンでステップバイステップのビジュアルスタイルを維持し、励ましの声を使い、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能とアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを活用して、全体の作成プロセスを簡素化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIコミュニティ発表ビデオジェネレーターの使い方

AIアバター、ダイナミックなビジュアル、プロフェッショナルなボイスオーバーを使用して、数分で魅力的なコミュニティ発表ビデオを簡単に作成し、メッセージを効果的に伝えます。

Step 1
発表スクリプトを作成
コミュニティ発表のテキストをHeyGenに貼り付け、テキスト-to-ビデオの力を活用して、言葉をダイナミックなプレゼンテーションに変換します。
Step 2
AIアバターを選択
発表の顔となるAIアバターを選び、カメラを必要とせずに人間味のあるメッセージを届けます。
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
ロゴや色などのブランド資産を組み込み、ストック映像や画像でシーンを強化し、洗練されたプロフェッショナルなビデオを作成します。
Step 4
発表を生成して共有
ワンクリックで最終ビデオを生成し、自動字幕付きで簡単にエクスポートし、コミュニティチャネル全体で配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーションビデオでオーディエンスを鼓舞し、元気づける

コミュニティメンバーとつながり、モチベーションを高めるために、インスピレーションを与えるAIビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なAIビデオの作成プロセスを効率化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、スクリプトをプロフェッショナルで魅力的なビデオに効率的に変換します。AIアバターと豊富なテンプレートを活用して、シーンをデザインし、クリエイティブなビジョンを簡単に実現できます。

HeyGenはビデオコンテンツのためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは強力なクリエイティブカスタマイズを提供し、さまざまなビジュアル、プロフェッショナルなオーディオボイスオーバー、カスタムブランド資産でビデオをパーソナライズできます。これにより、すべてのビデオがマーケティング、営業支援、またはトレーニングの目的に完全に一致します。

HeyGenは既存のテキストスクリプトをAIアバターを使ってビデオに変換できますか？

はい、HeyGenはテキストスクリプトをダイナミックなビデオコンテンツに変換することを専門としています。プラットフォームはAIアバターを統合し、プロフェッショナルなボイスオーバーと字幕を自動生成し、スクリプトからビデオへの作成をシームレスで直感的にします。

HeyGenはオンボーディングやコミュニティ発表などの多様なビデオタイプの開発をどのようにサポートしますか？

HeyGenは多様なAIビデオソリューションで、インパクトのあるオンボーディングビデオやAIコミュニティ発表ビデオなど、さまざまなビデオタイプの生成に最適です。豊富なテンプレートとビジュアルオプションを使用して、あらゆるオーディエンスに合わせた魅力的なコンテンツを作成できます。