AIクラウド説明動画ジェネレーターで瞬時に動画を作成

アイデアをプロフェッショナルな説明動画に瞬時に変換する強力なスクリプト-to-ビデオ機能を活用してください。

206/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
クリエイティブエージェンシー向けに45秒のダイナミックなマーケティング動画を開発し、アニメーション説明動画の力で観客を魅了する方法を示します。ビジュアルスタイルは洗練され、視覚的に豊かで、プロフェッショナルなナレーションと魅力的なバックグラウンドミュージックを組み込みます。HeyGenの多様なテンプレートとシーン、カスタマイズ可能なAIアバターを活用して、魅力的なキャンペーンを簡単に制作する方法を示します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイター向けに60秒のインスパイアリングな動画を制作し、HeyGenが高品質な教育用またはプロモーションコンテンツの作成をどのように簡素化するかを示します。動画は情報的なトーンで、明確なナレーションと高品質なビジュアルを備え、さまざまなビデオテンプレートを効果的に活用する方法を紹介します。ボイスオーバー生成を通じた迅速なコンテンツ生成の利点を強調し、クリエイターがメッセージに集中できるようにします。
サンプルプロンプト3
営業チーム向けに30秒の説得力のある説明動画を作成し、AI説明動画メーカーが製品プレゼンテーションやクライアントコミュニケーションをどのように強化できるかを強調します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで、ブランド要素を活用し、自信に満ちた明確なナレーションを伴います。メディアライブラリ/ストックサポートからカスタムアセットを統合し、最大の視聴者リーチを実現するためにインパクトのある字幕/キャプションを追加する方法を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIクラウド説明動画ジェネレーターの仕組み

直感的なAI駆動プラットフォームでアイデアを魅力的で高品質な説明動画に簡単に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
テキストまたはスクリプトを入力して開始します。AIクラウド説明動画ジェネレーターがあなたの言葉をシーンに変換し、アニメーション説明動画の基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なビデオテンプレートとAIアバターから選択し、ブランドやメッセージを表現します。背景や要素を簡単にカスタマイズしてビジョンに合わせます。
3
Step 3
音声とブランディングを追加
プロフェッショナルなボイスオーバー生成を活用し、さまざまなAIボイスから選択します。カスタムスタイルや画像を適用して、動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
4
Step 4
説明動画をエクスポート
作成したものを確認し、必要に応じてキャプションを追加し、高解像度の説明動画をエクスポートします。AI駆動の動画作成が完了し、あらゆるプラットフォームで共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

説明動画でトレーニングと教育を強化

.

AI生成の説明動画を活用して、トレーニングコンテンツをより魅力的にし、学習者の保持率を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはアニメーション説明動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIクラウド説明動画ジェネレーターとして機能し、ユーザーが魅力的なアニメーション説明動画を簡単に作成できるようにします。高度なAIアバターとビデオテンプレートのライブラリを活用して、クリエイティブプロセス全体を効率化します。

HeyGenは営業・マーケティング向けの高品質なマーケティング動画の制作に役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは営業・マーケティングチームがプロフェッショナルなマーケティング動画を簡単に制作できるようにします。スクリプト-to-ビデオ機能と強力なボイスオーバー生成、自動キャプションにより、あらゆるプラットフォームに対応したHDビデオ解像度のコンテンツを提供します。

HeyGenで作成された動画のカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供し、ユーザーがブランドアイデンティティに合わせたカスタムスタイルや画像を組み込むことができます。ブランドコントロールを適用し、ロゴを統合し、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してユニークなアニメーション動画を作成できます。

HeyGenを使用してコンテンツクリエイターはどのくらい早くAI駆動の動画を生成できますか？

HeyGenは迅速なAI駆動の動画作成を目的として設計されており、コンテンツクリエイターがアイデアをアニメーション動画に迅速に変換できるようにします。使いやすいインターフェースと効率的なテキスト-to-ビデオ機能により、品質を損なうことなく迅速なターンアラウンドを実現します。