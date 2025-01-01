AIチャリティープロモビデオジェネレーター：今すぐインパクトのあるビデオを作成
非営利団体がスタジオ品質のコンテンツを使用して説得力のある資金調達ビデオを作成できるように、カスタマイズしやすいテンプレートとシーンを提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディア向けに、HeyGenのチャリティービデオメーカーを使用して、一般の人々を引き付け、参加を促すダイナミックな45秒のクリップを開発します。テンプレートとシーンを活用して、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと同期した明るく活気のあるビジュアルを作成し、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティと広範なリーチを確保します。
非営利団体向けに、企業スポンサーや助成団体にアピールするプロフェッショナルな60秒の資金調達ビデオが必要です。クリーンでモダンなビジュアルスタイルを強調し、映画のような品質で、権威あるAIアバターを通じて重要な統計とミッションステートメントを伝え、テキストからビデオへのスクリプトで簡単に作成できる洗練されたプレゼンテーションを提供します。
ボランティアや地域コミュニティのメンバーを鼓舞するために、AIチャリティープロモビデオジェネレーターを使用して、説得力のある30秒のプロモーション作品を作成します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、視覚的に豊かでコミュニティに焦点を当てたコンテンツを作成し、心を高揚させる音楽スコアを使用して、メッセージが深く共鳴し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してプラットフォーム全体で簡単に共有できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIチャリティープロモビデオジェネレーターは、非営利団体が説得力のある資金調達ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenのAIチャリティープロモビデオジェネレーターは、非営利団体が高インパクトの資金調達ビデオを簡単に制作できるようにします。テキストからビデオへの機能とAIアバターを活用することで、スクリプトを迅速に魅力的なストーリーに変換し、視聴者との感情的なつながりを高めます。
HeyGenは、チャリティープロモーションビデオに映画のようなビジュアルと感情的なつながりを確保するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、多様なテンプレートとアニメーションを含むクリエイティブツールのスイートを提供し、チャリティープロモーションビデオに映画のようなビジュアルを確保します。また、メディアライブラリを活用し、高品質のナレーションと音声を同期させて、メッセージを効果的に伝え、視聴者との感情的なつながりを育むことができます。
HeyGenのチャリティービデオプロジェクトで、非営利団体のブランド管理を維持し、カスタムアセットを使用できますか？
はい、HeyGenは包括的なブランド管理を提供し、非営利団体がロゴ、色、および特定のビジュアル要素をチャリティービデオプロジェクトにシームレスに統合できるようにします。これにより、すべてのソーシャルメディアおよび資金調達キャンペーンで一貫したブランドを確保し、アイデンティティを強化します。
HeyGenのAI駆動ビデオプラットフォームは、チャリティー向けのスタジオ品質のコンテンツ作成を簡素化しますか？
HeyGenのAI駆動ビデオプラットフォームは、複雑な制作タスクを自動化することでスタジオ品質のコンテンツ作成を簡素化します。自動字幕/キャプションやアスペクト比のリサイズなどの機能を備え、チャリティーは広範な技術的専門知識を必要とせずに、さまざまなプラットフォーム向けに洗練されたビデオを迅速に制作できます。