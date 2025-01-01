AIキャンパスアップデートビデオメーカー: 魅力的なアップデートを迅速に作成

数分で魅力的なキャンパスアップデートビデオを作成。リアルなAIアバターを活用して、視聴者を引き込み、明確で一貫したメッセージを届けます。

180/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最先端のキャンパス研究に興味のある将来の学生や卒業生向けに、45秒の簡潔な説明ビデオを開発します。HeyGenの高度なAIアバターを利用して、プロフェッショナルで情報豊かな配信を行います。この「テキスト・トゥ・ビデオ」制作は、クリーンでテクノロジーにインスパイアされたグラフィックと明確で権威ある声を特徴とし、複雑なプロジェクトを解明し、先進的なトピックをアクセスしやすく魅力的にします。
サンプルプロンプト2
現在の学生向けに、キャンパスイベントやコース登録締切を宣伝する15秒のダイナミックなマーケティングビデオを制作します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用します。視覚スタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、大胆なテキストオーバーレイとキャッチーでアップビートなバックグラウンドトラックを組み込み、迅速に注意を引き、キャンパスでの「マーケティングビデオ」に対する即時の行動を促します。
サンプルプロンプト3
特定の学部メンバーや新しい学術方針についての指導を求める学生を対象にした60秒の指導用「トーキングヘッズ」ビデオを作成します。このビデオはシンプルで直接的かつ親しみやすいビジュアルアプローチを採用し、AIアバターが明確で簡潔なメッセージを伝え、HeyGenのナレーション生成によって最大限の明瞭さと理解を提供し、効果的な「ビデオ制作」を通じてキャンパスコミュニケーションを効率化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIキャンパスアップデートビデオメーカーの使い方

HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用して、テキストを数分でダイナミックなビジュアルコンテンツに変換し、魅力的なキャンパスアップデートビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
プロフェッショナルなテンプレートから選択して、キャンパスアップデートビデオの舞台を設定します。
2
Step 2
スクリプトを追加
キャンパスアップデートのテキストを貼り付けると、テキスト・トゥ・ビデオ機能が自動的に自然な音声に変換します。
3
Step 3
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターから選んで、キャンパスニュースを魅力的に視聴者に伝えます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
高品質なキャンパスアップデートビデオを生成し、希望のアスペクト比でエクスポートして共有の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

キャンパストレーニングとオンボーディングを強化

.

AIを活用して、スタッフや新入生のためのトレーニングビデオやオンボーディング資料を開発し、エンゲージメントと定着率を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストを魅力的なAIビデオに変換できますか？

HeyGenは、ユーザーがテキストから簡単にビデオを生成できるようにし、高度なAIアバターを活用してスクリプトを生き生きとさせます。これにより、シンプルなテキストをプロフェッショナルで高品質なコンテンツに変える迅速なビデオ作成が可能になります。

HeyGenでどのようなAIを活用したビデオコンテンツを作成できますか？

HeyGenを使用すると、マーケティングビデオやトレーニングビデオなど、さまざまなAI生成ビデオを作成できます。カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなトーキングヘッドを幅広く利用して、さまざまなニーズに対応した複雑なビデオ制作を簡素化します。

HeyGenはカスタムAIアバターと音声クローンをサポートしていますか？

はい、HeyGenはカスタムAIアバターの作成と音声クローンの統合を可能にし、非常にパーソナライズされたブランドビデオコンテンツを提供します。これにより、デジタルマーケティングの取り組みが強化され、すべてのビデオ出力で独自のブランドボイスとプレゼンスが維持されます。

なぜビデオ制作にHeyGenを選ぶべきですか？

HeyGenはビデオ制作プロセスを簡素化し、直感的なAIビデオジェネレーターを使用して数分でビデオを生成できます。これは、マーケターや企業チームが高品質なビデオを効率的に大量生産するのを支援するために設計された強力なAI駆動のコンテンツ作成ソリューションです。