AIキャンパスアップデートビデオジェネレーター：魅力的なビデオを素早く作成
魅力的なAIアバターで明確で一貫したキャンパスニュースを届け、すべての学校のアップデートのためにビデオ作成を簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教職員や将来の学生向けに、最近のキャンパスの成果と主要なイベントを要約した60秒のプロフェッショナルで情報豊富なビデオを制作してください。洗練されたビジュアルスタイルで、磨かれたトランジションと関連するBロール映像を使用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された人間のようなナレーションを補完し、この重要なキャンパスアップデートのために高品質なオーディオ体験を保証します。
すべてのキャンパスメンバー向けに、更新された安全プロトコルを説明する30秒の明確で簡潔な説明ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはシンプルなアニメーションと目立つオンスクリーンテキストを使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じて自動生成された字幕/キャプションを使用して、この教育ビデオの多様な視聴者に対するアクセシビリティと理解を確保します。
現在の学生を対象に、今後のキャンパスクラブイベントへの参加を促す15秒のトレンディなプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクイックカット、ダイナミックなテキストオーバーレイ、そして活気のあるバックグラウンドミュージックトラックを必要とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、目を引く魅力的なAIキャンパスアップデートビデオを迅速に組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオコンテンツ生成を強化できますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、クリエイターが高品質で魅力的なビデオコンテンツを簡単に制作できるようにします。AIアバター、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ、AI搭載のテンプレートを活用して、アイデアを魅力的なマーケティングビデオ、ソーシャルメディアビデオ、その他のクリエイティブプロジェクトに変換します。
HeyGenはキャンパスアップデートのような教育ビデオ生成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは教育ビデオジェネレーターとして理想的で、キャンパスアップデートビデオ、コース教材、ビデオ説明を制作するのに最適です。人間のようなAIボイスオーバーとカスタムAIアバターを使用して、魅力的でパーソナライズされた教育コンテンツを作成し、コンテンツ制作を効率的かつスケーラブルにします。
HeyGenのテキスト-to-ビデオジェネレーター機能とは何ですか？
HeyGenの強力なテキスト-to-ビデオジェネレーターは、ユーザーが書かれたスクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換できるようにすることで、エンドツーエンドのビデオ作成を簡素化します。この機能は、AI搭載のスクリプトとAIアバターと組み合わせて、ビデオ制作のワークフローを合理化し、テキストをダイナミックなビジュアルコンテンツに変えます。
HeyGenはAI生成ビデオのカスタマイズツールを提供していますか？
はい、HeyGenはAI生成ビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供しています。ユーザーはブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリ、さまざまなテンプレート、AIビデオ編集ツールを活用して、グラフィック、アニメーション、フィルターを追加し、最終出力に対する極端なクリエイティブコントロールを確保します。