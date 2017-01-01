AIキャンペーンローンチジェネレーター：マーケティングを強化
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用したAIツールで、マーケティングキャンペーンと顧客エンゲージメントを加速させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャーをターゲットにした45秒のプロフェッショナルで洗練されたビデオを制作してください。ダイナミックなスクリーンキャプチャと自信に満ちた情報豊富なナレーションを特徴とします。ナラティブは、AIを活用したツールがどのようにしてマーケティング戦略とコンテンツ作成を効率的にテキストからビデオに変換し、高品質のナレーションを生成することで、全体的なマーケティングキャンペーンを強化するかを強調します。
コンテンツクリエイターとマーケター向けに、クイックカット、画面上のテキストアニメーション、エネルギッシュで表現力豊かなナレーションを活用した60秒のクリエイティブで活気あるビデオを開発してください。このプロンプトは、プラットフォームがどのようにして完全にカスタマイズ可能なプロフェッショナルなビジュアルを可能にし、AIテキストジェネレーターを使用して魅力的なマーケティングキャンペーンコピーを生成するのを助けるかに焦点を当てており、広範なメディアライブラリ/ストックサポートと自動生成された字幕/キャプションを補完します。
AIマーケティングアシスタントを求めるすべてのマーケター向けに設計された30秒のダイナミックでテンポの速いビデオを作成してください。クリーンなアニメーションと親しみやすい声を特徴とします。このビデオは、ツールがソーシャルメディアやメールマーケティングなどのさまざまなチャネル向けに構造化されたコンテンツを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて異なるプラットフォーム向けにコンテンツを最適化する能力を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは私のマーケティング活動においてAIキャンペーンローンチジェネレーターとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは、マーケターや小規模ビジネスオーナーが効率的にキャンペーンを生成するのを支援します。AIを活用したツールを利用して、コンテンツ作成を効率化し、さまざまなマーケティングキャンペーンの包括的な戦略を開発するのに役立ちます。
HeyGenがデジタルマーケティングにおいて不可欠なAIツールである理由は何ですか？
HeyGenは、コンテンツ作成の時間を節約するために設計されたAIマーケティングアシスタントです。その直感的なインターフェースを使用して、ユーザーは広範なデザイン経験を必要とせずにキャンペーンを生成し、魅力的なマーケティングキャンペーンコピーを開発することができ、デジタルマーケティングにおいて貴重なAIツールとなります。
HeyGenはターゲットオーディエンスに合わせたマーケティングキャンペーンのカスタマイズを支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、ターゲットオーディエンスに合わせた完全にカスタマイズ可能なマーケティングキャンペーンを可能にします。ブランドキット機能を活用し、構造化されたコンテンツを利用して、マーケティングプランがブランドの声と好みのチャネルに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenを使用してマーケティングキャンペーンのためにどのようなコンテンツを生成できますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ、ナレーション生成、AIアバターの使用を含む多様なコンテンツ作成機能を提供します。これにより、ソーシャルメディアやメールマーケティングなどのさまざまなチャネルでのダイナミックで魅力的なコンテンツを作成し、顧客エンゲージメントを向上させることができます。