AIキャンペーンジェネレーター: マーケティングキャンペーンをより速く作成

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、魅力的な広告クリエイティブと一貫したブランドメッセージをAI搭載プラットフォームで簡単に作成します。

30秒の活気あるダイナミックなビデオを想像してください。これは中小企業のオーナー向けに作られたもので、現代的なアニメーションと親しみやすく熱意のあるナレーションが特徴です。このビデオは、どれほど簡単にマーケティングキャンペーン全体を生成できるかを示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、アイデアを迅速に魅力的なコンテンツに変え、AIキャンペーンジェネレーターのスピードとシンプルさを実演します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターやソーシャルメディアの存在感を高めたい企業をターゲットにした、スピーディーで洗練された45秒のビデオを作成してください。エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと明瞭なAIナレーションを使用します。このビデオは、AIを活用した広告クリエイティブの力を示すさまざまな魅力的な広告クリエイティブをダイナミックに紹介します。HeyGenのナレーション生成とメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ソーシャルメディアプラットフォームに合わせた多様で高品質なビジュアルとオーディオを制作します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームやブランドマネージャー向けに、プロフェッショナルで洗練された60秒のビデオを開発してください。異なるアセットタイプ間のシームレスなトランジション、自信に満ちた権威ある声、そして控えめなアンビエントミュージックを特徴とします。このナラティブは、すべてのチャネルで一貫したブランドメッセージを維持する方法を強調し、AIテキストジェネレーターの多様性を強調します。HeyGenのテンプレートとシーン、字幕/キャプションを使用して、統一されたブランドボイスでマルチチャネルマーケティングアセットを作成する方法を示します。
サンプルプロンプト3
起業家やマーケティング初心者向けに、招待的でイラスト的な30秒のビデオを制作してください。スクリーンキャプチャビジュアルとアニメーション要素を組み合わせ、明確で励みになる声と活気あるトラックを伴います。このビデオは、マーケティングキャンペーンジェネレーターのシンプルさを明らかにし、ユーザーがテンプレートを活用して説得力のある広告コピーを簡単に生成できる方法を示します。HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、コンテンツ作成プロセスを加速します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AIキャンペーンジェネレーターの仕組み

AIを活用して、さまざまなチャネル向けに魅力的なビデオキャンペーン、広告クリエイティブ、マーケティングコピーを簡単に作成し、マーケティング戦略を変革します。

1
Step 1
キャンペーンブリーフを作成
まず、キャンペーンの目標とターゲットオーディエンスを明確にします。AI搭載プラットフォームが、テキスト入力から初期スクリプトを生成し、「AIテキストジェネレーター」を活用して「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を使用してコンテンツ作成を開始します。
2
Step 2
魅力的なビデオクリエイティブを生成
ブリーフに基づいて、AIがダイナミックなビデオコンセプトを提案します。仮想「AIアバター」を使用してカスタマイズし、多様な「テンプレート」から選択してメッセージを生き生きとさせます。
3
Step 3
一貫したブランドメッセージを適用
キャンペーンアセットがブランドアイデンティティを反映していることを確認します。「ブランディングコントロール」を利用してロゴや色を組み込み、すべてのビデオで「一貫したブランドメッセージ」を維持します。
4
Step 4
マルチチャネルマーケティングアセットをエクスポート
さまざまな「ソーシャルメディアプラットフォーム」に最適化されたアセットをエクスポートしてビデオキャンペーンを完成させます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、マルチチャネルコンテンツがどこでも完璧に見えるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強力な顧客の声ビデオを開発

顧客の成功事例をインパクトのあるビデオ証言に変え、マーケティング活動の信頼性と信頼を構築します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIを活用した広告作成を強化できますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能とAIアバターを使用して、ダイナミックな広告クリエイティブとマーケティングキャンペーンコピーを迅速に生成し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのコンテンツ作成プロセスを効率化します。これにより、AIを活用した広告作成に最適なツールとなります。

HeyGenがビジネスにとって強力なマーケティングキャンペーンジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、スクリプトからAIアバター、ナレーション生成、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して魅力的なビデオを作成することで、強力なマーケティングキャンペーンジェネレーターとして機能します。これにより、マルチチャネルマーケティングアセット全体で一貫したブランドメッセージを実現し、コンテンツ作成を簡素化します。

HeyGenはすべてのマーケティングビデオで一貫したブランドメッセージを維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、ブランディングコントロール、カスタマイズ可能なテンプレート、均一な広告コピーとビデオコンテンツの生成を通じて、一貫したブランドメッセージを保証します。これにより、中小企業のオーナーは、すべてのメールマーケティングおよびソーシャルキャンペーンで統一された外観と感触を提供できます。

HeyGenはAIテキストジェネレーターでどのようにビデオコンテンツ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIテキストジェネレーター機能を活用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターと自動ナレーション生成、字幕を提供します。これにより、あらゆるマーケティングキャンペーンのコンテンツ作成ワークフローが大幅に簡素化され、クリエイティブなビジョンに集中できます。