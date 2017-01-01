30秒の活気あるダイナミックなビデオを想像してください。これは中小企業のオーナー向けに作られたもので、現代的なアニメーションと親しみやすく熱意のあるナレーションが特徴です。このビデオは、どれほど簡単にマーケティングキャンペーン全体を生成できるかを示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、アイデアを迅速に魅力的なコンテンツに変え、AIキャンペーンジェネレーターのスピードとシンプルさを実演します。

ビデオを生成