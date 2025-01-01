AIビジネスビデオメーカー: プロフェッショナルなビデオを迅速に作成

ダイナミックなスクリプトからのテキスト-ビデオを備えたAIビジネスビデオメーカーで、高品質なマーケティングおよびトレーニングコンテンツを迅速に制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HR部門や企業トレーナー向けに設計された60秒の指導ビデオを想像してください。AIを使って魅力的な「トレーニングコンテンツ」を作成する簡単さを示します。ビジュアルはクリーンで情報豊か、親しみやすいものにし、スクリーンキャプチャと控えめなアニメーションを利用し、穏やかで導くような声のナレーションとソフトなバックグラウンドミュージックを組み合わせます。HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」機能を利用して一貫したナレーションを提供し、すべての視聴者に自動「字幕/キャプション」を追加してアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
潜在的な顧客や営業チームを対象にした45秒の製品説明ビデオを開発し、「AIビデオジェネレーター」を使用してサービスの利点を強調します。スムーズなトランジションと目を引く製品デモを備えた洗練された説得力のあるビジュアルスタイルを採用し、熱意あるナレーションとモチベーショナルなバックグラウンドミュージックを補完します。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」から選択して「ビデオ作成」プロセスを開始し、「メディアライブラリ/ストックサポート」から動的なビジュアルを統合して、ソーシャルメディア向けに本当に魅力的なストーリーを作り上げます。
サンプルプロンプト3
最近のイニシアチブでの成功した「コラボレーション」を強調する、内部チームやプロジェクトマネージャー向けの簡潔な30秒の内部コミュニケーション更新ビデオを制作します。ビジュアルプレゼンテーションはプロフェッショナルでありながら親しみやすく、チームの写真やプロジェクトのハイライトを取り入れ、ポジティブで控えめなバックグラウンドミュージックと明確で親しみやすい声をセットにします。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して異なるプラットフォームに合わせて「AIビデオ」を簡単に適応させ、カスタム「AIアバター」でメッセージをパーソナライズします。
step preview
プロンプトをコピー
step preview
作成ボックスに貼り付け
step preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIビジネスビデオメーカーの仕組み

アイデアをプロフェッショナルなAIビデオに簡単に変換し、アバター、ボイスオーバー、ダイナミックなビジュアルを備え、あらゆるビジネスニーズに対応します。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトを作成または貼り付けて開始します。当プラットフォームは高度な「テキストからビデオ」技術を利用して、あなたの言葉を瞬時にビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルな「AIアバター」から選択し、ビデオのプレゼンターとしてスクリプトを自然な表情と動きで生き生きとさせます。
3
Step 3
ボイスオーバーとメディアを追加
高品質な「ボイスオーバー」を複数の言語でビデオに追加します。また、ストックメディアや自身のアセットを統合してビジュアルストーリーを豊かにします。
4
Step 4
AIビデオをエクスポート
強力な編集ツールでプロジェクトを仕上げ、さまざまなフォーマットでプロフェッショナルな「AIビデオ」をエクスポートし、すべてのビジネスチャネルで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功を強調

.

ポジティブな顧客体験を効果的に紹介し、見込み顧客との信頼を築く魅力的なAIビデオを制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネス向けのAIビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なAIビジネスビデオメーカーとして、ビジネスが高品質なAIビデオを簡単に制作できるようにします。AIビデオジェネレーターはビデオ作成プロセス全体を効率化し、多様なマーケティングコンテンツや効果的なトレーニングコンテンツに最適です。

HeyGenはAIビデオ生成のためにどのような高度な機能を提供していますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターや強力なテキストからビデオへの変換などの革新的な機能を提供し、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。また、自然なボイスオーバーを生成し、140以上の言語に対応した自動字幕を追加することができます。

HeyGenはビデオプロジェクトのチームコラボレーションを支援できますか？

はい、HeyGenはシームレスなコラボレーションをサポートするように設計されており、チームがビデオコンテンツ戦略で効率的に協力できるようにします。これにより、すべてのマーケティングコンテンツ、特にソーシャルメディア向けの魅力的なビデオで一貫したブランドとメッセージの配信が保証されます。

HeyGenを使ってどのくらい早くプロフェッショナルなAIビデオを作成できますか？

HeyGenは豊富なテンプレートライブラリと直感的な編集ツールを使用して、プロフェッショナルなAIビデオの迅速な制作を可能にします。ブランドアイデンティティを簡単に統合し、すべてのビデオが会社の独自のスタイルを反映するようにします。