AIビジネスビデオ生成器: 魅力的なビデオを迅速に作成

高度なAIアバターを使用して、プロフェッショナルなトレーニングコンテンツやソーシャルメディアビデオを即座に制作し、エンゲージメントとブランドの存在感を高めます。

ユーザーが生のテキストスクリプトを洗練されたビデオコンテンツに簡単に変換する方法を示す1分間のビデオを作成してください。技術ライターやコンテンツクリエイターを対象に、洗練された情報豊かなビジュアルスタイルと明確で自信に満ちたナレーションを組み合わせてください。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能と「ボイスオーバー生成」の品質を強調し、複雑な情報をアクセスしやすく魅力的にします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
企業トレーナーやeラーニング開発者を対象とした2分間の指導ビデオを開発し、「AIアバター生成器」の力を活用して魅力的なトレーニングコンテンツを作成する方法を示してください。ビジュアルスタイルは親しみやすく指導的で、AIアバターにはプロフェッショナルでありながら親しみやすい声を使用してください。HeyGenの「AIアバター」が複雑な情報を効果的に伝え、さまざまな学習環境に対応する「字幕/キャプション」の統合を通じてアクセスしやすさを確保する方法を強調してください。
サンプルプロンプト2
マーケターやソーシャルメディアマネージャー向けに、静止画像を魅力的なビデオクリップに変換する方法に焦点を当てた45秒のダイナミックなビデオを制作してください。エネルギッシュでビジュアルに駆動された美学とアップビートなバックグラウンドミュージックを採用してください。「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用した外部アセットのシームレスな統合と、さまざまなプラットフォーム向けの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の柔軟性を示し、「画像からビデオ」へのシンプルでクリエイティブなプロセスを実現します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやスタートアップ創業者向けに、HeyGenを「AIビジネスビデオ生成器」として使用する効率性を紹介する90秒のインスパイアリングなビデオをデザインしてください。ビデオはモダンでビジネス志向のビジュアルスタイルを持ち、励ましのプロフェッショナルなボイスオーバーを使用してください。「テンプレートとシーン」を使用して簡単に始められることと、自動「字幕/キャプション」によるグローバルなリーチを特徴とし、ビジネスが最小限の労力でプロフェッショナルな「商業プロジェクト」を作成できるようにします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIビジネスビデオ生成器の仕組み

アイデアを迅速にプロフェッショナルなビジネスビデオに変換し、時間とリソースを節約しながらオーディエンスを魅了します。

1
Step 1
スクリプトを作成
テキストを貼り付けるか、ドキュメントをアップロードして、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して即座にビデオシーンを生成します。これにより、テキストをビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターライブラリから選択して、コンテンツを提示します。これにより、AIアバター生成器を使用して、俳優を必要とせずにメッセージを生き生きと伝えます。
3
Step 3
ボイスオーバーを追加
正確なボイスオーバー生成を使用して、ビデオに明確で魅力的なナレーションを追加します。AI音声生成器を利用して、さまざまな言語やスタイルで音声を作成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
作成物を最終化し、あらゆるプラットフォームに備えます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、商業プロジェクトやソーシャルメディア共有に適した高品質のAIビデオを制作します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功を強調

顧客の声や成功事例を効果的に共有し、信頼と信頼性を築く説得力のあるAIビデオを制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストを高品質なAIビデオに変換しますか？

HeyGenは高度なAIビデオ生成技術を活用して、テキストプロンプトやスクリプトをプロフェッショナルで高品質なAIビデオに変換します。当プラットフォームは洗練されたアルゴリズムを使用して魅力的なビジュアルを生成し、自然な音声生成と同期させることで、シームレスな制作プロセスを実現します。

HeyGenはビジネスビデオ用にリアルなAIアバターを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは業界をリードするAIアバター生成器であり、商業プロジェクトからトレーニングコンテンツまで、さまざまな用途に非常にリアルなトーキングヘッドを作成できます。これらのリアルなAIアバターは、AIビデオのエンゲージメントとプロフェッショナリズムを向上させます。

HeyGenはどのようなビデオ編集ツールとカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、ロゴや特定のカラーパレットを組み込むための広範なブランディングコントロールを含む、強力なビデオ編集ツールを提供しています。ユーザーは多様なメディアライブラリ、さまざまなビデオテンプレート、アスペクト比のリサイズオプションを利用して、AIビデオを完璧にカスタマイズできます。

HeyGenはビデオ内のAI音声生成に複数の言語をサポートしていますか？

はい、HeyGenのAI音声生成器は140以上の言語を誇り、グローバルにアクセス可能なAIビデオを作成できます。この広範な言語サポートにより、商業プロジェクトやソーシャルメディアキャンペーンで多様なオーディエンスにメッセージを届けることができます。