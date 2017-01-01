AIビジネスプランジェネレーター: 成功へのロードマップ
AIで投資家向けのビジネスプランを生成し、スクリプトからのテキストビデオを使用してエグゼクティブサマリーを魅力的なピッチデッキビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
資金調達を目指すスタートアップは、投資家向けのプランで説得力のあるアップデートを簡単に作成できることを発見します。この45秒のビデオは、投資を求める起業家を対象としており、ダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを活用しています。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能があなたの言葉を洗練されたプレゼンテーションに変換します。
チームやステークホルダーに重要な財務予測や市場分析を明確で情報豊かな60秒のビデオで知らせましょう。マーケティングチームや財務アナリスト向けに設計されたこのビデオは、チャートやグラフのようなデータ駆動型のビジュアルとクリアなナレーションを特徴としています。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、ビジネスプランのアップデートの複雑な詳細を正確かつ効果的に伝えます。
ゼロから始めることなく魅力的なビジネスアップデートを作成する準備はできていますか？小規模ビジネスオーナーやコンサルタント向けに、最新のピッチデッキや運用インサイトを提示する多用途な30秒のビデオアップデートを作成します。このプロンプトは、クリーンなデザインとフレンドリーなトーンでクリエイティブで適応性のあるビジュアルスタイルを奨励し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してAIビジネスアップデートジェネレーターのコンテンツを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストビデオ技術を使用して、ビジネスや起業家がプロフェッショナルなビデオを簡単に生成できるようにします。このAIジェネレーターは、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、リアルなボイスオーバーを提供することで、複雑なビデオ制作を非常に使いやすくします。
HeyGenのプラットフォームでAIビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、豊富なテンプレートとシーンを含む広範なカスタマイズオプションを提供しています。また、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用することで、プロフェッショナルなビデオコンテンツがマーケティング戦略に完全に一致するようにできます。
HeyGenはどのような種類のビデオコンテンツを生成できますか？
HeyGenは、マーケティング資料や製品説明から内部コミュニケーションまで、多様なプロフェッショナルビデオコンテンツの作成に最適です。ボイスオーバーや字幕を含む高品質のビデオを簡単に制作でき、スタートアップや起業家が効果的にコミュニケーションを図るのに役立ちます。
HeyGenはグローバルなオーディエンスへのリーチをサポートする機能を提供していますか？
はい、HeyGenは自動字幕生成でビデオのアクセシビリティを向上させます。さらに、アスペクト比の調整やさまざまな形式でのエクスポートが可能で、異なるプラットフォームでプロフェッショナルなコンテンツをより広いオーディエンスと共有するのが簡単になります。