60秒の動画で、小規模ビジネスオーナーや起業家志望者をターゲットに、AIビジネスチュートリアルジェネレーターを使って教育コンテンツを簡単に作成できることを紹介します。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、モダンなグラフィックとジェネレーターの動作中のスクリーンキャプチャを特徴とし、熱意あふれる明瞭なナレーションが付随します。この動画では、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、カスタマイズ可能なテンプレートを使って、ユーザーがどのようにしてアイデアを迅速に洗練されたチュートリアルに変えることができるかを示します。

