ストーリーを解き放て: AIビジネスストーリーテリングビデオメーカー
一貫したAIアバターを使用した魅力的なマーケティングビデオで観客を引き込み、あらゆるコンテンツクリエイターにとってシームレスなビデオ制作ソリューションを提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業の学習＆開発チームや人事専門家向けに設計された90秒の指導ビデオを開発し、HeyGenのAIアバターが魅力的なトレーニングモジュールを作成する力を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは教育的で明確、親しみやすく、落ち着いた権威あるナレーションが一貫したキャラクターの利点を視聴者に案内します。ナラティブは、AIアバターを使用することで、組織全体で学習体験を個別化し標準化できることを強調します。
マーケティングエージェンシーのクリエイティブやメディアバイヤーを対象とした、45秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成し、HeyGenを迅速なコンテンツ反復のための直感的なAIビデオプラットフォームとして強調します。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、クイックカットと鮮やかなアニメーションが特徴で、エネルギッシュなナレーションが補完します。コアメッセージは、エージェンシーがHeyGenのテンプレートとシーンを活用して、オンデマンドで高品質なマーケティングビデオを簡単に制作できることを強調します。
グローバルなリーチを拡大し、制作を効率化したい独立系コンテンツクリエイターやYouTuber向けの洞察に満ちた2分間のビデオを制作します。このビデオは、魅力的でグローバルなテーマのビジュアルスタイルと多様なナレーションオプションを備え、HeyGenの高度なボイスオーバー生成、オートリップシンク＆ボイスオーバーを含む、が多言語コンテンツ制作を革新する方法に焦点を当てます。ナラティブは、ビデオのローカライズがいかに簡単で、クリエイターの時間と労力を大幅に節約できるかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、ユーザーがテキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換できるようにし、高度なAIアバター、オートリップシンク＆ボイスオーバーを備えており、ビデオ制作全体のソリューションを大幅に効率化します。
HeyGenは一貫したキャラクターのためにカスタムAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenは最先端のAIアバターテクノロジーを提供し、すべてのビデオコンテンツで一貫したキャラクターを生成および維持し、ブランド認識とプロフェッショナルな外観をさまざまなコンテンツクリエイターに保証します。
HeyGenを包括的なAIビデオプラットフォームにする特徴は何ですか？
HeyGenは、AIストーリーボーディング、広範なメディアライブラリ、チームコラボレーションツールなどの機能を備えた強力なAIビデオプラットフォームを提供し、広告主や映画製作者にとってオールインワンのビデオ制作ソリューションを実現します。
HeyGenはマーケティングやトレーニングなどのさまざまなタイプのビデオにどのように役立ちますか？
HeyGenの多用途なAIビデオツールは、コンテンツクリエイターがカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを使用して、高品質なマーケティングビデオ、トレーニングビデオなどを制作し、ビジネスストーリーテリングを効果的に伝えることを可能にします。