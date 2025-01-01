インパクトのあるコンテンツのためのAIビジネスストーリーテリングビデオジェネレーター

ダイナミックなビジュアルでブランドのメッセージを高めましょう。リアルなAIアバターを特徴とするプロフェッショナルなストーリーテリングビデオを制作し、オーディエンスを魅了します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
AIストーリーテリングを活用してインパクトのあるブランドストーリーを作成しようとしているマーケター向けの60秒の物語を想像してください。このビデオは、さまざまなシーンで一貫したキャラクターを紹介し、感情豊かなストーリーテリングの声のナレーションを用いた映画的なビジュアルスタイルを採用するべきです。HeyGenのAIアバターを活用して、この繰り返し登場するキャラクターを生き生きとさせ、ブランド認識と感情的なつながりを物語全体で確保してください。
サンプルプロンプト2
InstagramやTikTokのようなプラットフォームでオーディエンスを魅了したいと考えているソーシャルメディアマネージャー向けに設計された、エネルギッシュな30秒のAI広告ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に鮮やかである必要があり、現代的なサウンドトラックと直接的で説得力のある声のナレーションで補完されるべきです。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、若くてダイナミックなオーディエンスに響く高品質のオーディオを迅速に制作してください。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターや教育者を対象に、多様な美的オプションを使用してビデオを作成する方法を示す90秒の指導ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンで魅力的であり、50以上のビジュアルスタイルの柔軟性を強調し、親しみやすく情報豊かな声のナレーションを組み合わせるべきです。HeyGenのテンプレートとシーン機能を探求して、どんな教育トピックにもユニークなビジュアルテーマをカスタマイズする簡単さを示してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIビジネスストーリーテリングビデオジェネレーターの仕組み

ビジネスの物語を魅力的なビデオに簡単に変換し、一貫したブランディングとあらゆるプラットフォームに最適化されたコンテンツを確保します。

1
Step 1
ストーリーを作成する
AIを使用してビジネスの物語を魅力的なビデオに変換します。「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を活用して、初期のストーリーラインを即座に生成します。
2
Step 2
ビジュアルとキャラクターを選ぶ
ブランドを代表する「AIアバター」の多様な選択肢から選び、物語全体で一貫したキャラクターを確保し、ストーリーを生き生きとさせます。
3
Step 3
魅力的なオーディオを追加する
プロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」でメッセージを強化します。声をブランドのトーンに完全に合わせて調整し、効果的にストーリーを伝えます。
4
Step 4
ビジネスストーリーをエクスポートする
作成を最終化し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、ソーシャルメディアコンテンツをすぐに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

顧客の声を魅力的なAI駆動のビデオ物語に変換し、信頼を効果的に構築し、実際のビジネスインパクトを示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIビジネスストーリーテリングと広告キャンペーンを強化できますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターとプロフェッショナルな声のナレーションを用いた魅力的なビデオに変換することで、創造的なAIビジネスストーリーテリングを実現します。直感的なテキストからビデオへの機能を活用して、オーディエンスに響く強力なAI広告や物語を開発できます。

HeyGenはどのようなビジュアルスタイルを提供して、魅力的なAIビジュアルを作成できますか？

HeyGenは50以上の多様なビジュアルスタイルとAIアバターを提供し、AIビジュアルが魅力的であるだけでなく、コンテンツ全体で一貫したキャラクターを維持することを保証します。これにより、視覚的に豊かで一貫性のあるビデオ制作が可能になります。

HeyGenは効率的に魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成するのに役立ちますか？

もちろんです！HeyGenは、テキストからビデオへの生成やアスペクト比のリサイズなどの機能を提供することで、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを簡単に作成できます。これにより、さまざまなプラットフォーム向けに洗練されたビデオを迅速に制作し、コンテンツ戦略を最適化できます。

HeyGenはマーケターや映画制作者のためにどのようにビデオ制作を簡素化しますか？

HeyGenは、テキストからビデオへの変換、ボイスオーバー生成、包括的なメディアライブラリなどの強力なAIビデオジェネレーター機能を提供することで、マーケターや映画制作者がビデオを簡単に制作できるようにします。ユーザーはプロジェクトをエクスポートすることもでき、コラボレーションワークフローを強化します。