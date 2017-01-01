AIビジネスプロモジェネレーター: 驚くべき広告を迅速に作成
パフォーマンスマーケター向けにデザインされた豊富なテンプレートとシーンのライブラリを使用して、高コンバージョンの動画広告を瞬時に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
パフォーマンスマーケターやクリエイティブチームをターゲットにした、HeyGenの「AI動画広告メーカー」としての力を強調する45秒のダイナミックな動画広告を開発してください。ビジュアルは多様な広告シナリオの高速モンタージュを特徴とし、インスパイアリングで権威あるナレーションがバックアップします。「テンプレートとシーン」がどのようにして様々なプラットフォーム向けの高インパクトな「動画広告」の作成を簡素化するかを示します。
eコマースビジネスやプロダクトマネージャーを対象にした、洗練された60秒の製品動画を制作し、「AIアバター」を使った複雑な機能の革新的な説明を強調します。ビジュアルスタイルはスリークでモダン、知識豊富なバーチャルプレゼンターが魅力的なナラティブを提供します。HeyGenを伝統的な制作の障害なしに魅力的な「製品動画」コンテンツを作成するための「クリエイティブビデオコパイロット」として位置付けます。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツストラテジスト向けに、HeyGenがどれほど簡単に「ビジネス用動画」を作成し、共感を呼ぶかに焦点を当てた、オーセンティックな30秒の動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルは親しみやすくエネルギッシュで、明確で直接的なメッセージを伝えます。「字幕/キャプション」機能を紹介し、音声なしでも「動画広告」がアクセス可能で効果的であることを保証し、プラットフォーム全体でのエンゲージメントを向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI広告のクリエイティブビデオコパイロットとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは高度な「AIアバター」と「スクリプトからのテキスト動画」技術を使用して、高品質の「AI広告」を迅速に制作することで、あなたの「クリエイティブビデオコパイロット」として機能します。これにより、ユーザーは比類のないスピードとクリエイティブな柔軟性でキャンペーンを構想し、実行することができます。
HeyGenが効果的なAIビジネスプロモジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、広範な制作オーバーヘッドなしで迅速かつプロフェッショナルに「ビジネス用動画」を作成する力を企業に与えるため、効果的な「AIビジネスプロモジェネレーター」です。「ボイスオーバー生成」、「ブランディングコントロール」、適応可能な「テンプレートとシーン」などの機能により、インパクトのあるプロモーションコンテンツを保証します。
HeyGenはクリエイティブチームがUGC動画を効率的に生成するのを助けますか？
はい、HeyGenは多様な「AIアバター」と強力なメディアライブラリを活用することで、「クリエイティブチーム」が本格的な「UGC動画」スタイルを効率的に生成するのを大いに助けます。これにより、チームは様々なキャンペーンのために動画出力を効果的にスケールすることができます。
HeyGenはテンプレートを利用して製品動画の作成を効率化できますか？
もちろんです。HeyGenは、魅力的な「製品動画」ショーケースを含む様々な目的のための「動画広告」を作成するためのプロフェッショナルな「テンプレート」を幅広く提供しています。これらのテンプレートは、「アスペクト比のリサイズ」などの機能と組み合わせて、コンセプトからエクスポートまでのプロセスを簡素化します。