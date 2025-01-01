AIビジネスプレゼンテーションビデオジェネレーター：簡単なビデオ作成

高度なAIアバターを活用して、あなたのアイデアを見事なAIビデオプレゼンテーションに変換します。

220/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームや企業コミュニケーター向けに、複雑なデータを魅力的なストーリーに変えることでHeyGenがAIビデオプレゼンテーションをどのように革新するかを示す60秒のモダンで魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルの美学は洗練され、自信に満ちた明瞭なナレーションを特徴とし、HeyGenの強力なビデオプレゼンテーションテンプレートがどのようにシームレスなスタートポイントを提供し、さらに簡単なボイスオーバー生成によってメッセージを効果的に伝えるかを強調します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやソーシャルメディアマネージャー向けに、魅力的なコンテンツを迅速に制作する方法を示す30秒のテンポの速い活気あるビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、フレンドリーでアップビートなボイスオーバーを伴い、HeyGenのAIビデオジェネレーターの能力、特に迅速なコンテンツ組み立てとシームレスなストーリーテリングを可能にする広範なメディアライブラリ/ストックサポートを紹介します。
サンプルプロンプト3
営業プロフェッショナルやカスタマーサクセスチーム向けに、クライアントに直接的で影響力のあるメッセージを作成することに焦点を当てた50秒のパーソナライズされた温かいビデオを制作してください。ビジュアルアプローチはクリーンでプロフェッショナルであり、明確で共感的な発音を強調し、HeyGenのAIプレゼンテーションメーカーがカスタムビデオ作成を簡素化し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能がどのプラットフォームでも完璧な配信を保証する方法を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIビジネスプレゼンテーションビデオジェネレーターの仕組み

AI駆動のビデオ生成で、あなたのアイデアをダイナミックなビジネスプレゼンテーションに簡単に変換し、インパクトと効率を実現します。

1
Step 1
スクリプトを生成
強力なAIライティングアシスタントを利用して魅力的なコンテンツを生成するか、既存のスクリプトを貼り付けて、プロフェッショナルなAIビデオプレゼンテーションの基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルとAIプレゼンターを選択
多様なビデオプレゼンテーションテンプレートとシーンから選び、AIアバターをプレゼンターとして選択し、AIビジネスプレゼンテーションを強化します。
3
Step 3
ビデオをカスタマイズしブランド化
ブランドコントロールを適用し、ボイスオーバーを追加し、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用してビデオを洗練し、プロフェッショナルな基準に合わせます。
4
Step 4
プロフェッショナルビデオをエクスポート
高品質のAIビジネスプレゼンテーションビデオジェネレーターをさまざまなアスペクト比で最終化し、シームレスな共有やオフラインプレゼンテーションの準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツを開発

.

幅広い教育ビデオやコースを迅速に制作し、グローバルなオーディエンスにリーチを拡大します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIビジネスプレゼンテーションビデオの生成を強化できますか？

HeyGenは、高度なAIビデオジェネレーターを使用して、高品質のAIビデオプレゼンテーションを簡単に作成する力を提供します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenはAIを活用して、バーチャルAIプレゼンターとカスタマイズ可能なAIアバターを使用して、魅力的なコンテンツとメディアを生成し、全体の作成プロセスを効率化します。

HeyGenはAIビデオプレゼンテーションにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは、ビデオをカスタマイズするための広範なクリエイティブツールを提供し、多様なビデオプレゼンテーションテンプレートや多様なメディアの組み込みが可能です。また、AI画像ジェネレーターやAIライティングアシスタントを利用してコンテンツを充実させ、プレゼンテーションにユニークで影響力のあるビジュアルを確保します。

HeyGenはビジネスプレゼンテーションにリアルなAIアバターをサポートしていますか？

はい、HeyGenは洗練されたAIアバターを統合して、プロフェッショナルで魅力的なバーチャルプレゼンターを使用してビジネスプレゼンテーションを実現します。これらのAIプレゼンターは、あなたのメッセージを説得力を持って伝え、コンテンツにダイナミックでパーソナライズされたタッチを加えます。

HeyGenを使ってデザインスキルがなくてもAIビジネスプレゼンテーションビデオを迅速に作成できますか？

もちろんです！HeyGenは使いやすさを重視して設計されており、ドラッグ＆ドロップエディターと豊富なプロフェッショナルビデオプレゼンテーションテンプレートのライブラリを備えています。これにより、事前のビデオ編集の専門知識がなくても、魅力的なAIビデオプレゼンテーションを効率的に生成できます。